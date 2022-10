I segreti di una celebre coppia di Hollywood

Sono stati una delle più celebri e durature coppie di Hollywood e adesso una nuova docuserie HBO Max si propone si raccontarne sfumature e segreti. The Last Movie Stars, diretta da Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese, è dedicata infatti a Paul Newman e Joanne Woodward.

La storia d’amore tra i due celebri attori, che si sono incontrati in giovane età mentre Newman era sposato con la prima moglie, si trasforma in un racconto del grande cinema statunitense di cui entrambi sono icone immortali.

Chi era Paul Newman

Nato nel 1925 e morto nel 2008, Paul Newman è considerato uno dei più grandi attori statunitensi: nel corso della sua lunga carriera tra cinema e teatro ha vinto tre Oscar, sette Golden Globe e altri riconoscimenti ed è stato, tra le altre cose, anche regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

Newman ha sposato la prima moglie Jacqueline E. Witte nel 1949. La coppia ha avuto tre figli. Negli anni ’50 incontra a Broadway Joanne Woodward e se ne innamora, ma i due – che hanno poi avuto tre figlie – si sono sposati solo nel 1958 a Las Vegas.

Chi è Joanne Woodward

Joanne Woodward è nata nel 1930 ed è stata una varsatile e apprezzata attrice, anche se dopo la morte del marito Paul Newman, avvenuta nel 2008, si è ritirata a vita privata e non ha più preso parte ad alcun set.

In realtà Woodward ha iniziato a sacrificare in parte la propria promettente carriera nel teatro e nel cinema già dopo il matrimonio con Newman, per lasciare spazio alla carriera di lui e prendersi cura delle tre figlie. Woodward ha vinto un Premio Oscar come migliore attrice nel 1958.

Tra i suoi film successivi all’Oscar ci sono Pelle di serpente (1959) di Sidney Lumet, Donna d’estate (1963) di Franklin Schaffner, La strada del crimine (1964) di George Englund e Una splendida canaglia (1966) di Irvin Kershner.

Di cosa parla la docuserie

La docuserie The Last Movie Stars si propone di raccontare le vite, le carriere e soprattutto la storia d’amore tra Paul e Joanne, vere e proprie leggende di Hollywood, intrecciando testimonianze, materiale d’archivio e sequenze memorabili di grandi film che li hanno visti protagonisti. Nelle sei puntate verranno messi in luce le glorie e i successi, ovviamente, ma senza tralasciare le immancabili difficoltà.

Ne emerge il ritratto intenso di una coppia stabile e affiatata (il loro matrimonio è durato fino alla morte di Newman, nel 2008), inevitabilmente legata alla storia del cinema americano.

Quando esce The Last Movie Star

The Last Movie Star è stata presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ma a dicembre 2022 (la data esatta non è ancora stata annunciata) sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.