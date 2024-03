I vantaggi di creare una mail personalizzata per artisti e band

Fonte foto: Shutterstock

Prove, riunioni, concerti: la vita di una band musicale è ricca di impegni. Per gestirli al meglio, è necessario possedere una mail personalizzata dove far confluire tutte le comunicazioni. La posta elettronica oggi è uno strumento cruciale e si può adattare a diverse esigenze. Per raggiungere questo obiettivo è cruciale scegliere un servizio su misura.

In questo contesto, Libero Mail Personal è la soluzione ideale perché consente di creare una mail con dominio personalizzato. Per esempio, se la band si chiama The Beatles, si può impostare un dominio mail @thebeatles.it e farsi ricordare da tutti più facilmente. Una mail personale consente di migliorare la propria credibilità e far confluire all’interno di una casella di posta elettronica tutte le informazioni e i messaggi inerenti all’attività della band. In base al piano scelto si possono creare fino a 5 caselle di posta, eventualmente una per ogni membro della band. A ciò si aggiungono sicurezza e facilità d’uso, che fanno dell’email personale un ottimo strumento di lavoro e di promozione. Vediamo come sceglierla.

Mail personalizzata per artisti e band, quali vantaggi

I concerti e le serate sono il fulcro dell’attività di ogni band musicale. Eppure, spesso il gruppo si concentra poco sulle attività di promozione. Sono ancora pochi coloro che hanno un indirizzo mail personalizzato per gestire le comunicazioni interne e quelle con locali e luoghi in cui suonare.

La mail personalizzata ha enormi vantaggi per una band. Innanzitutto, permette di rafforzare il brand degli artisti: usare un indirizzo mail come management@nome_band.it invece di un dominio generico trasmette maggiore credibilità e autorevolezza agli occhi dei destinatari. In particolare funziona quando si inviano le email ai locali per organizzare un evento. Non solo contribuisce a creare un’identità ben precisa del progetto, ma rende più semplice memorizzare il nome della band.

Un’email personalizzata è un segnale ben preciso, che denota impegno e attenzione alla propria carriera musicale. Permette di farsi notare subito tra i tanti messaggi in arrivo nella posta di un locale o un teatro, cattura l’attenzione e aumenta le probabilità di una risposta e un riscontro positivo.

Inoltre, consente di organizzare le comunicazioni e avere tutti i messaggi relativi al gruppo in un unico contenitore, in modo da gestire meglio gli impegni e avere tutto sotto controllo. Grazie a funzioni aggiuntive, come il Calendario o la Rubrica, è possibile inserire informazioni. Per esempio, si possono mettere i contatti della band in Rubrica o gli impegni e le serate sul Calendario, o ancora usare il Drive per salvare tracce e testi.

Insomma, uno strumento di questo tipo rappresenta un’opportunità di gestione ed evoluzione per il progetto musicale.

Come scegliere il dominio perfetto per la tua mail artistica

Scegliere il dominio giusto è un passo cruciale per creare l’identità della band e fornire un’immagine specifica e coerente. L’indirizzo email perfetto dovrebbe essere breve, facilmente memorizzabile e immediatamente associabile al nome del complesso o al progetto musicale.

Se il nome della band è breve e caratterizzato da una sola parola facilmente orecchiabile sarà più semplice creare un dominio personalizzato, che corrisponderà proprio al nome. Se, invece, è più complesso ed è formato da diverse parole, il dominio può essere costituito dalle iniziali. Per esempio, se la band si chiama “Sole a mezzanotte” il dominio potrebbe essere @sam. Se invece si chiama “Sole nero” il dominio potrebbe essere @solenero. Per renderlo più orecchiabile è importante evitare articoli, sequenze di numeri, lettere difficili da ricordare. In alternativa, si può usare un dominio che si ricolleghi a un genere, come il rock o il jazz. Per esempio, se si sceglie di acquistare una sola casella si può optare per costruire un indirizzo di questo tipo: nome_band@rock.it. In questo modo, il dominio già suggerisce il genere musicale della band.

Se si vogliono aprire diverse caselle email dedicate ad attività differenti si possono distinguere così: marketing@nome_band.it; management@nome_band.it e così via. Scegliere in modo oculato ogni nome permetterà di gestire meglio le comunicazioni e renderle più chiare e veloci.

Quale scegliere il servizio migliore per la tua mail personalizzata

Dopo aver definito i vantaggi e le caratteristiche del dominio, non rimane che scegliere il servizio di mail personalizzata per una band o un gruppo di artisti. Uno dei primi aspetti da cercare è la facilità d’uso e la possibilità di avere un piano di abbonamento su misura. Oltre alla possibilità di creare un dominio personalizzato, è importante capire quante caselle si vogliono aprire e quali funzioni cercare.

Libero Mail Personal è uno strumento che si presta alle esigenze di una band, di un artista o di un progetto musicale. È disponibile in quattro piani. Per entrambi è possibile scegliere 1 casella o 5 caselle email, con una differenza di prezzo mensile. Il primo piano include 5GB mentre il secondo propone 1 TB. Quest’ultima proposta è sicuramente più adatta a progetti musicali più ampi e complessi, perché offre accesso anche al Drive, agli editor di testo e alle presentazioni. Tutti i dettagli relativi alle caratteristiche e ai prezzi del servizio sono disponibili sul sito ufficiale di Libero Mail Personal.

