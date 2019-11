Il computer che vale più di un milione di euro: qual è

1 Novembre 2019 - Di prodotti unici e dal valore immenso ne è pieno il mondo. Ma in questo caso stiamo parlando di un oggetto che difficilmente potrete acquistare da qualche altra parte. E per questo motivo è stato messo in vendita a oltre 1,75 milioni di dollari, al cambio poco più di 1,5 milioni di euro. Di che cosa stiamo parlando? Di un Apple I del 1976 realizzato con un case di legno e che a 43 anni di distanza è ancora perfettamente funzionante.

Il computer è stato messo in vendita su eBay dal venditore krishmiti, che spera di diventare ricco grazie a questo pezzo da collezione. L’Apple I è il primo computer realizzato da Steve Jobs e Steve Wozniak e all’epoca fu prodotto in 200 esemplari. Di cui solo alcuni in legno. E questo non fa che aumentare il valore del computer messo in vendita su eBay. Il PC è collegato a un monitor Sony TV-115 e come dimostrano le foto pubblicate dal venditore è perfettamente funzionante.

Apple I in vendita su eBay, il valore supera il milione di euro

L’Apple I è uno dei computer più iconici di sempre. E anche uno dei più cercati dai collezionisti, essendo il primo prodotto e realizzato dalla coppia che ha dato vita ad Apple: Steve Jobs e Steve Wozniak. Il PC fu prodotto in 200 esemplari e secondo le indiscrezioni solo 80 sono ancora in circolazione. Dei 200 prodotti, solo alcuni sono stati realizzati con un case in legno per la catena di PC Byte Shop. Il che rende ancora maggiore il valore del computer messo in vendita su eBay.

Il prezzo d’acquisto del PC è di 1,75 milioni di dollari. O in alternativa è possibile fare una proposta d’acquisto al venditore, che se la riterrà congrua la accetterà. Una somma di denaro molto elevata per un semplice computer d’epoca, ma non è certo la prima volta che un Apple I viene venduto per una cifra del genere. Già negli anni passati un modello molto simile raggiunse un prezzo di vendita vicino al milione di euro.