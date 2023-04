Il film di Marco D'Amore alla scoperta di Napoli

Scoprire la bellezza e la magia di Napoli con una "guida" d’eccezione, Marco D’Amore. Sarà possibile farlo a partire da questa sera, domenica 9 aprile, su Sky e in streaming su NOW. L’attore, regista e sceneggiatore è noto soprattutto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra e nel film L’immortale. Questa volta, invece, D’Amore porta gli spettatori alla scoperta della sua città nel film Napoli Magica, prodotto da Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution.

Napoli Magica: cos’è e di cosa parla

Il film Sky Original Napoli Magica è diretto da Marco D’Amore, che ha anche firmato il soggetto e la sceneggiatura con Francesco Ghiaccio. Il lungometraggio ha tra l’altro ottenuto la certificazione Green Film, che viene rilasciata alle produzioni audiovisive realizzate nel rispetto dell’ambiente. D’Amore è nato a Caserta, ma la sua famiglia ha origini napoletane e anche per questo motivo per lui Napoli rimane una casa, una città del cuore, un luogo di inesauribile meraviglia e mistero da esplorare e raccontare.

Reportage, documentario, viaggio: Napoli Magica si propone di essere tante cose. Prima di tutto, la risposta a una domanda: dove risiede la magia di Napoli e perché l’anima di questa città la rende così diversa dalle altre? Chiedendosi che cosa cerca in Napoli chi la abita da sempre e chi la visita per la prima volta, Marco D’Amore attraversa la città e ne rivela i misteri, i miti, i fantasmi e le voci antiche.

Durante il film gli spettatori faranno tapa in vari luoghi iconici napoletani. Il dedalo di cunicoli su cui poggia la città, scavati per tremila anni. Il cimitero delle Fontanelle. Castel dell’Ovo, anche, e poi la cappella del Cristo Velato e le Catacombe di San Gaudioso.

Il viaggio sarà certamente affasciante, ma come ogni mistero che si rispetti, non bisogna aspettarsi una soluzione chiarificatrice, una definizione, una risposta finale alle tante domande poste dalla città. Napoli suscita sentimenti contrastanti, è un gioco di opposti, è un insieme di anime impossibili da catturare. Ma anche in questo risiede la sua bellezza, no?

Come vedere Napoli Magica in streaming

Il film Sky Original Napoli Magica è stato presentato in anteprima nel novembre dello scorso anno al Torino Film Festival 2022 ed è poi stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a dicembre. Ora è finalmente possibile vederlo anche dal divano di casa. Il film infatti va in onda in esclusiva stasera, domenica 9 aprile alle 21.15, su Sky Arte e Sky Documentaries. Sarà possibile vedere il lungometraggio anche in streaming solo su NOW. Chi non può sintonizzarsi questa sera ma vorrebbe recuperare la visione, non deve preoccuparsi: Napoli Magica resta disponibile anche on demand.