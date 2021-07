Il film di Tiziano Ferro vince i Diversity Media Awards 2021

Tiziano Ferro si aggiudica il Diversity Media Awards 2021 nella categoria Best Film per il documentario che racconta della sua vita: “Grazie a chi lo ha reso un po’ suo" commenta così, su Instagram, ringraziando chi ha reso possibile tutto questo. Vincitori per il personaggio dell’anno i Ferragnez, che partecipano alla serata in diretta video.

I Diversity Media Awards sono un riconoscimento annuale, che si tiene in Italia dal 2016. I nomi dei vincitori scaturiscono da una ricerca, a opera di prestigiose università italiane in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, che valutano chi si è contraddistinto nel combattere discriminazioni legate sia all’orientamento sessuale che all’identità di genere. L’associazione che consegna il premio è Diversity, ente no profit fondato da Francesca Vecchioni, figlia del noto cantante. Il riconoscimento è ispirato ai Glaad Media Awards.

Diversity Media Arwards: Best Film

Il docu-film FERRO, distribuito in esclusiva da novembre 2020, produzione Amazon Prime Original, si è aggiudicato il premio con Best Film ai Diversity Media Awards 2021.

FERRO è frutto di un’idea del cantante: un viaggio nella sua vita, sia personale che professionale, ambientato tra Stati Uniti e Italia. Permette ai fan e curiosi di conoscere i retroscena della sua carriera. Momenti belli ed entusiasmanti seguono a periodi più duri della sua storia di artista. Un docu-film che emoziona, proprio come ama fare il cantante, che tra lacrime e sorrisi regala immagini inedite

Tiziano Ferro ha ringraziato tramite il suo account Instagram chi ha fatto suo il docu-film e ha condiviso con il pubblico e fan il suo desiderio più grande: “Spero di diventare padre“.

Felicissimo il protagonista assoluto, porta a casa come altri cantanti, questo prestigioso riconoscimento. Il Diversity è una manifestazione presente in Italia da poco che possiamo paragonare alla cerimonia dei Golden Globe, ma con prospettiva e contenuti di più alto valore etico e morale.

Le dichiarazione di Tiziano Ferro

Ferro, non era presente alla cerimonia, ma ha fatto in modo di esserci con un video in cui ha rilasciato queste toccanti parole: “Questo premio è per me importante. Lo voglio dedicare a chi in questo momento storico sta contribuendo ad un clima di costruttività ma anche di sana belligeranza. È il momento del rispetto. Vogliamo diritti, vogliamo uguaglianza. Questo mio documentario è stato il mio modo di dirlo, di mostrare la mia vita per quello che sono: un uomo, un figlio, un cittadino, un fratello, un marito e spero un giorno anche padre. Dedico questo premio anche a tutte le persone che mi hanno sostenuto fino ad ora, che hanno votato questo documentario, che lo hanno visto e che lo hanno fatto diventare anche un po’ la loro storia“.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere il docu-film FERRO