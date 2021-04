Il nuovo iPhone SE arriva nel 2022, ma anche nel 2023

iPhone SE è sempre uno dei modelli più amati della gamma Apple e il motivo è semplice: è l’iPhone economico, quello low cost che si possono permettere (quasi) tutti. Sarà così anche con la prossima versione, che non arriverà quest’anno. Le ultime indiscrezioni, infatti, confermano quelle già sentite mesi fa: nessun iPhone SE nel 2021.

Ne è convinto Ross Young, analista di DisplaySearch, che ha condiviso su Twitter alcune informazioni di cui è entrato recentemente in possesso. Secondo Young quest’anno Apple non aggiornerà l’iPhone SE, ma lo farà sia nel 2022 che nel 2023. Quest’ultimo, l’iPhone SE 2023, sarà il più interessante perché avrà uno schermo più grande e, finalmente, porterà una novità attesissima dagli utenti Apple: dirà addio al notch rettangolare, in favore del foro nello schermo ormai tanto diffuso nel mondo Android. Ecco, quindi, come saranno l’iPhone SE 2022 e l’iPhone SE 2023.

iPhone SE 2022: come sarà

Secondo Ross Young il prossimo iPhone SE 2022, quello in arrivo l’anno prossimo continuerà ad avere la caratteristica tipica degli iPhone economici: lo schermo LCD. Uno schermo che avrà anche le stesse dimensioni di quello dell’iPhone SE attuale, cioè 4,7 pollici.

Sarà quindi uno smartphone piccolo, rispetto alla media dei dispositivi attuali (anche di quelli più economici), e questo non piacerà a molti utenti che, invece, vorrebbero un iPhone economico ma grande.

Young afferma anche che c’è la possibilità, ma non ancora la certezza, che iPhone SE 2022 sarà compatibile con il 5G, almeno con quello Sub-6 GHz. Cioè il 5G con la migliore portata, ma con velocità di picco inferiore.

iPhone SE 2023: come sarà

Passando all’iPhone SE 2023, invece, le notizie sono molte di meno. Ciò non stupisce visto che questo dispositivo arriverà tra due anni e, in soli due anni, nel mondo dell’elettronica può succedere di tutto e di più. Fare previsioni così alla lunga, quindi, non è affatto facile.

Secondo Ross Young l’iPhone economico di Apple per il 2023 sarà finalmente più grande, circa 6,1 pollici di dimensione dello schermo, e avrà il foro sullo schermo per la fotocamera centrale al posto del notch del modello attuale.