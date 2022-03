Nuovo Mac Studio: di cosa si tratta

Apple starebbe pensando di introdurre nel corso del 2022 un nuovo computer denominato “Mac Studio“. Si tratterebbe di una linea di Mac del tutto inedita, dato che il nome “Studio" non è mai stato associato ad alcun dispositivo del colosso di Cupertino. Ma cosa sappiamo di questo misterioso computer e come potrebbe rivoluzionare il mondo della Mela?

Secondo la nota rivista online 9to5Mac, il nuovo Mac Studio si baserebbe principalmente sul Mac mini, ma con un hardware molto più potente. Inoltre, sembra che Apple stia lavorando a due versioni di Mac Studio, una con a bordo il chipset M1 Max (lo stesso del MacBook Pro 2021) e l’altra con sotto il cofano una variante potenziata del suddetto processore. Aggiungiamo anche che, 9to5Mac ha dichiarato che il nuovo “Mac Studio" è conosciuto internamente con il nome in codice “J375" e, sebbene il nome possa cambiare, potrebbe realmente rappresentare una nuova categoria di desktop a metà strada tra Mac mini e Mac Pro. Ma non è finita, dato che la fonte riferisce che il marchio “Mac Studio" potrebbe essere associato ad “Apple Studio Display“, un nuovo monitor professionale Apple in fase di sviluppo nei laboratori dell’azienda statunitense.

Mac Studio: cosa sappiamo

In precedenza, il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg aveva raccontato che Apple stava lavorando ad un “Mac Pro più piccolo“, dotato di un chip Apple Silicon con 40 core CPU e 128 core GPU. E ora, stando alle ultime notizie di 9to5Mac, il dispositivo di cui ha parlato Gurman potrebbe effettivamente essere associato al nuovo “Mac Studio“.

Il computer, facendo delle ulteriori ipotesi, potrebbe andare a sostituire la versione di fascia alta del Mac mini con tecnologia Intel, ancora disponibile sul mercato. I “Mac Studio" potrebbero essere indirizzati agli utenti di categoria prefessional.

Apple: evento 8 marzo

Nell’attesa di avere qualche informazione in più sul “Mac Studio“, ricordiamo che domani 8 marzo 2022 Apple terrà un evento virtuale, durante il quale presenterà (quasi certamente) l’iPhone SE 3 (o iPhone SE 2022). Oltre al nuovo iPhone economico, durante l’evento Peek Performance, il colosso di Cupertino potrebbe annunciare anche altri prodotti.

Tra questi figurerebbe l’iPad Air di quinta generazione, device basato su Apple A15 Bionic e che molto probabilmente conterà su fotocamera grandangolare da 2 MP e su un obiettivo frontale con Central Stage (funzione di inquadratura automatica).

Ma non è finita, dato che la Mela potrebbe anche lanciare i nuovi MacBook Pro con l’inedito processore M2, ma anche un iMac Pro da 27 pollici con M1 Pro/Max, oltre ad un iMac non Pro da 27 pollici.

Adesso spunta anche il “Mac Studio", a confondere ancor di più le idee e a rendere ancor più interessante l’evendo di domani: cosa lancerà realmente Apple?