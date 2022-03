IPad Air 2022: con il chip M1 è potente come iPad Pro

I rumor dei leaker ben informati lo avevano preannunciato, rivelando che sarebbe stato molto potente. Parliamo del nuovo iPad Air 2022, anche noto come iPad Air 5 o iPad di quinta generazione, basato sul chip M1 che prende il posto del precedente chip A14 Bionic (lo stesso processore di iPhone 12, per capirci).

La prima novità del passaggio dalla quarta alla quinta generazione, quindi, è principalmente il SoC M1, fino a ieri visto solo sui MacBook, iMac mini, iMac 24 pollici e su iPad Pro. La seconda novità importante, invece, è la versione con connessione 5G. La terza novità è la nuova fotocamera frontale, adesso da 12 MP e con l’inquadratura automatica Center Stage. Il tutto gestito da iPadOS 15.4, in arrivo la settimana prossima. Il nuovo iPad Air 2022, quindi, diventa molto più potente ed evoluto ereditanto parte del DNA di iPad Pro da 11 pollici e rendendo quest’ultimo meno attraente per molti utenti che, adesso, gli preferiranno il modello Air che, tra le altre cose, è disponibile anche nella più economica versione da 64 GB.

iPad Air 2022: caratteristiche tecniche

Cuore del nuovo tablet di Apple è il già citato processore M1, il ben noto SoC capostipite della linea Apple Silicon. Da Cupertino fanno sapere che la “CPU 8-core garantisce prestazioni fino al 60% più scattanti, mentre la GPU 8-core offre prestazioni grafiche fino a due volte più veloci rispetto al precedente iPad Air“.

Le uniche due configurazioni di memoria di iPad Air 5 sono quelle da 64 e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre manca il taglio di mezzo da 128 GB. Probabilmente per non fare concorrenza al modello Pro.

Il display è un Liquid Retina LCD IPS da circa 11 pollici diagonale (per la precisione 10,9 pollici), con risoluzione pari a 1.640×2.360 pixel, con luminosità di 500 nit, True Tone e rivestimento antiriflesso. La più pregiata tecnologia Mini LED, quindi, Apple la riserva ancora al solo iPad Pro.

La fotocamera principale è da 12 MP e consente di girare video 4K, mentre la fotocamera per i selfie è da 12 MP, 1080p ultra-grandangolare e con la funzione Inquadratura Automatica.

iPad Air 5 è disponibile sia in versione solo WiFi (standard WiFi 6) che in versione cellular (questa volta connessione 5G).

iPad Air 2022: prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Air 2022 è disponibile nei colori grigio siderale, galassia, rosa, viola e blu w potrà essere ordinato da venerdì 11 marzo, ma disponibile negli store e per le consegne a partire da venerdì 18 marzo.

Non ci sono variazioni di prezzo rispetto al precedente iPad Air in versione solo WiFi: si parte da 699 euro. Sale invece il prezzo per la versione WiFi+Cellular (cioè quella 5G): si parte da 869 euro.

La Apple Pencil compatibile con il nuovo iPad Air è in vendita separatamente a 135 euro. La Magic Keyboard per il nuovo iPad Air disponibile nei colori bianco e nero è in vendita separatamente al prezzo di 339 euro.