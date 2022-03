Il nuovo monitor smart di Samsung è arrivato in Italia: quanto costa

Samsung Smart Monitor M8 è più di uno schermo: è l’ultimo modello di smart monitor presentato dal gigante coreano. Unisce, infatti, le caratteristiche tipiche del monitor Samsung alle funzionalità di una Smart TV. D’altronde la necessità di unire i due piani, lavoro e divertimento, si è fatta sempre più concreta da quando il lavoro in smartworking o lo studio a distanza sono diventati una consuetudine. Dunque, due funzioni in un unico prodotto. Con grande attenzione al design, come d’altronde è nello stile di Samsung.

Il fratello maggiore dei monitor M5 e M7 si presenta con una nuova gamma di quattro colori e uno stile che ricorda molto l’iMac e il nuovo Apple Studio Display, con base centrale quadrata e bordi ridotti al minimo. Il nuovo Samsung Smart Monitor M8 è disponibile nella sola misura di 32 pollici con risoluzione 4K e corpo ultra sottile e include Tizen, lo stesso sistema operativo che vediamo sui televisori smart di Samsung. Il produttore però ci dice che si tratta di un monitor perché non ha un ingresso per antenna, ma potrebbe benissimo essere inteso come un piccolo televisore, in quanto la differenza tra i due è quasi annullata. Infatti lo schermo include un sistema operativo che supporta le applicazioni per lo streaming come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video e include un telecomando con una porta a infrarossi nel più puro stile dei televisori. Nulla ci vieta, infine, di collegare a questo monitor un decoder esterno per il Digitale Terrestre.

Smart Monitor M8: caratteristiche tecniche

Il Samsung Smart Monitor M8 è dotato di un pannello LCD, in formato 16:9, con risoluzione UltraHD 4K. Come descritto dall’azienda, il monitor è in grado di raggiungere il 99% dello spazio colore sRGB e di offrire una luminosità massima di 400 nit. Compatibile con HDR10+, può regolare anche la luminosità dell’immagine in base alla luce ambientale.

Nella parte superiore troviamo la fotocamera magnetica SlimFit che consente le videochiamate tramite Google Duo e le applicazioni di videochiamata disponibili in TizenOS.

Lo schermo presenta un microfono Far Field Voice ad alta sensibilità e può essere controllato con i comandi vocali di Bixby e Amazon Alexa. Grazie alla funzione Always On Voice, può visualizzare le informazioni di chiamata sullo schermo quando Bixby è attivato, anche se lo schermo del monitor è spento. Ha anche la funzione Adaptive Sound+, per regolare il suono del suo doppio altoparlante da 5 W.

Per la connettività troviamo il WiFi, il Bluetooth, due USB-C (di cui una eroga fino a 65 watt, per ricaricare altri dispositivi) e una micro HDMI. Grazie alla sua connettività e al sistema integrato, il Samsung Smart Monitor M8 è compatibile con l’app SmartThings di Samsung e ci permette di controllare i dispositivi domestici dal monitor.

Smart Monitor M8: prezzo e disponibilità

Il nuovo monitor Samsung è ora disponibile in preordine in quattro colorazioni: Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green e in un’unica dimensione da 32 pollici. Il suo prezzo ufficiale, con la fotocamera 1080p inclusa è di 799 euro.

Samsung Smart Monitor M8 – Monitor intelligente e connesso da 32 pollici – Tizen OS