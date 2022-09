Il prossimo low cost di Motorola si chiamerà Moto E22

Il nuovo low-cost di Motorola è in arrivo e presenterà delle caratteristiche tipiche degli smartphone di questa categoria. Si tratta del Moto E22, è basato su un processore MediaTek 4G, ha uno schermo abbastanza ampio e, soprattutto, una grande batteria. Trattandosi di un entry-level, il telefono approderà sul mercato ad un prezzo molto basso, ma anche con tutte le caratteristiche tecniche che ci si aspetta da uno smartphone di fascia bassa 2022.

Motorola Moto E22: quando arriva e come sarà

Grazie ad un nutrita indiscrezione del noto portale indiano Pricebaba, sappiamo che il Motorola Moto E22 farà probabilmente il suo debutto mondiale il 16 settembre 2022, in tre colori: bianco, azzurro e blu scuro.

Il telefono dovrebbe avere un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Il processore schelto da Motorola per questo modello economic è il MediaTek Helio G37 (con modem solo 4G) e non si hanno informazioni sulle memorie.

Sul posteriore dovrebbe ospitare un configurazione con una doppia fotocamera con il sensore principale da 16 MP, ma non si sa ancora nulla sul secondo sensore (probabilmente un sensore di profondità da 2 MP), né sulla fotocamera centrale.

Moto E22 avrà una generosa batteria da 5.000 mAh., caratteristica ormai quasi standard nei telefoni economici. È probabile che lo scanner di impronte digitali venga incorporato nel pulsante di accensione e nella parte superiore del device, invece, ci sarà un jack per cuffie da 3,5 mm.

Motorola Moto E22: prezzo e disponibilità

Sebbene al momento non sono emerse indicazioni ufficiali sul prezzo del Moto E22, alcune indiscrezioni virano verso i 10.000 INR, che equivalgono al cambio attuale a circa 124 euro. Dato che l’altro membro della gamma, vale a dire il Moto E32 (in foto), è stato lanciato sul mercato italiano, con un prezzo di listino di 179 euro, ci aspettiamo che ciò avvenga anche per il nuovo smartphone in arrivo.