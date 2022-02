Il Signore degli Anelli: svelato il trailer

Il Super Bowl è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e quest’anno ha regalato delle gioie non solo ai tifosi, ma anche agli appassionati di serie tv e, più nello specifico, ai fan dell’attesissima Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del potere, la serie Amazon Original che uscirà su Prime Video il 2 settembre 2022.

Come era stato anticipato, nel corso della 56esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano NFL che si è disputata a Los Angeles tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (per il fuso italiano), è andato in onda il primo teaser trailer ufficiale dell’attesa serie tv ambientata nell’universo fantasy creato di J.R.R. Tolkien. Le vicende epiche e leggendarie raccontate nel nuovo progetto saranno del tutto inedite: non si tratta, infatti, delle storie già narrate nei libri Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, poi diventati i celebri film che tutti conosciamo.

Com’è il trailer di Il Signore degli Anelli

Nel trailer, che dura 60 secondi, si vedono alcune scene, personaggi e ambientazioni della serie tv. Ci sono ad esempio Uomini, Elfi e Nani, mentre i luoghi mostrati spaziano nell’Arda. Quel che emerge chiaramente è che non mancheranno avventure grandiose, battaglie e scontri con creature terrificanti, ma ovviamente è difficile, da queste poche immagini – pur di qualità elevatissima e dal chiaro stile cinematografico – farsi un’idea più dettagliata dei protagonisti e della trama.

Comunque sia, le storie narrate saranno l’inizio di una nuova leggenda: «Prima del Re, prima della Compagnia, prima dell’Anello». Gli Anelli del Potere è infatti ambientata nella mitica Seconda Era di J.R.R. Tolkien, migliaia di anni prima dell’avventura di Frodo e dei suoi compagni, e mostra come sono stati creati i famosi anelli, come enormi regni sono sorti e caduti e anche come Sauron, il Signore Oscuro, ha minacciato di far sprofondare il mondo intero nel buio.

Di cosa parla Il Signore degli Anelli

Al momento ci sono diversi elementi noti sulla trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (per lo meno sulla prima stagione: è già stato detto che la serie tv è pensata per averne più di una). La storia avrà inizio in un momento di relativa pace e i protagonisti saranno alcuni personaggi – non ancora annunciati, ma sappiamo che alcuni sono delle “vecchie conoscenze" – che, uniti, dovranno scongiurare il ritorno del Male nella Terra di Mezzo.

Il gruppo vivrà un’epica avventura viaggiando dalle Montagne Nebbiose fino alla capitale elfica di Lindon, all’isola del regno di Númenor e oltre, fino agli angoli più remoti dei regni antichi.

Chi partecipa alla serie tv

Il cast della serie tv degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay non è ancora stato svelato. Payne e McKay sono anche produttori esecutivi, insieme a Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado. Ron Ames e Christopher Newman sono i produttori; mentre Wayne Che Yip è co-executive producer e regista insieme a J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

