Il sito per scoprire quali negozi fanno la consegna a domicilio

Io resto a casa è il mantra da rispettare obbligatoriamente in queste giornate difficili e convulse per il nostro Paese. Per rallentare il contagio da Covid-19 l’unica soluzione è restare a casa e ridurre al minimo i contatti sociali, anche con i parenti più vicini. Le uscite sono ammesse solamente per motivi di necessità, come ad esempio fare la spesa, ma se non si vuole rischiare c’è una valida alternativa: la consegna a domicilio.

La maggior parte delle attività commerciali sono chiuse: ristoranti, bar, gelaterie, ma la consegna a domicilio è ammessa. La difficoltà, però, è conoscere quali negozi nelle proprie vicinanze effettuano la consegna porta a porta. Fortunatamente la Rete ancora una volta viene in nostro aiuto, Un gruppo di ragazzi ha realizzato il sito “iorestoacasa.delivery” dove ogni persona può segnalare e aggiungere le attività commerciali che effettuano consegne a domicilio. Utilizzare la piattaforma è molto semplice e intuitivo: basta inserire il CAP o il nome del proprio Comune e si scopre subito quali sono i negozi più vicini.

Cosa è e come funziona iorestoacasa.delivery

In queste settimane sono nati alcuni siti web che aiutano gli italiani a restare a casa o a uscire solo nei momenti in cui c’è meno gente a fare la spesa. Un esempio è filaindiana.it, sito web che mostra i minuti di coda da fare prima di entrare in un supermercato.

Iorestoacasa.delivery ha un intento simile, ma leggermente differente. In questo caso aiuta gli utenti a individuare i negozi e le botteghe che effettuano consegne a domicilio. Ricordiamo che il decreto del Presidente del Consiglio obbliga la chiusura della maggior parte dei negozi, ma permette le consegne a domicilio, rispettando tutte le norme di sicurezza del caso.

Utilizzare il sito web è molto semplice: basta accedere tramite il browser del computer o dello smartphone, e nel box in alto a sinistra con scritto “Inserisce il tuo Cap” bisogna scrivere il Codice di Avviamento Postale del proprio Comune. In alternativa si può selezionare la Provincia e il Comune dal menu a tendina.

Il sito è diviso per categorie di prodotti: oltre ai negozi che vendono prodotti alimentari, sono presenti anche le farmacie, prodotti per animali, ristoranti, panifici, fruttivendoli, salumerie, pescherie, gelaterie, erboristerie, edicole, tabacchi, enoteche e altro.

Ogni negozio che viene aggiunto alla piattaforma ha un proprio box con all’interno il nome, la categoria commerciale, il CAP, il nome della strada e il Comune. Inoltre, i negozi devono segnalare anche il giorno e la data in cui effettuano consegne a domicilio. Infine ci sono i prodotti che vengono consegnati e il bottone con il numero da chiamare per effettuare l’ordine.

Iorestoacasa.delivery è aperto a qualsiasi commerciante: l’iscrizione è gratuita, basta compilare il form di registrazione.