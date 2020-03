Dove fare la spesa online con consegna a domicilio

13 Marzo 2020 - Fare la spesa online è possibile. Grazie alla diffusione degli e-commerce e al successo di piattaforme come Amazon, anche le catene di supermercati hanno deciso di lanciare siti internet dove poter fare la spesa online con la consegna a domicilio. Da Carrefour al Conad, passando per Esselunga, Todis, Coop e Pam, tutte le principali catene hanno un sito internet dove poter acquistare cibo, detersivi e qualsiasi altro tipo di prodotto, stando comodamente seduti sul divano di casa.

Il pagamento avviene direttamente online oppure si può decidere di pagare alla consegna e in alcuni casi si può anche decidere l’orario. Solitamente la spedizione avviene nel giro di qualche giorno, ma in situazioni complicate come quelle che sta vivendo adesso l’Italia, la consegna può avvenire con qualche giorno di ritardo. Nulla di drammatico, l’importante è fare un ordine sostanzioso in modo da non dover effettuarne un altro nel giro di qualche settimane. Ecco le piattaforme per fare la spesa online con la consegna a domicilio.

Come fare la spesa con Supermercato24

Partiamo con una servizio che in realtà non è gestito da nessuna catena, ma è stato tra i primi siti web in Italia a capire le potenzialità del settore. Supermercato24 permette agli utenti di scegliere i prodotti dai migliori supermercati presenti in Italia: dallo smartphone o dal computer si fa la spesa e nel giro di qualche giorno viene effettuata la consegna.

Il servizio copre soprattutto le grandi città, mentre nei Comuni è più complicato trovare uno “Shopper”. Per controllare se la propria città è coperta dal servizio basta inserire l’indirizzo di casa in homepage. Per venire incontro al popolo italiano che sta vivendo un periodo complicato, la consegna è gratuita per gli over 65 fino al 30 marzo. Bisogna utilizzare il codice UNAIUTOX65 per una spese di almeno 40€.

Come fare la spesa al Carrefour online

Fare la spesa online da Carrefour è facile e veloce. Dalla homepage del sito è possibile cliccare direttamente sulle categorie dei prodotti (ad esempio Igienizzanti, Salumi e formaggi, Pesce, Carne, Dispensa), oppure sulla voce “Acquista online”. Una volta selezionati tutti i prodotti si può passare direttamente al pagamento, indicando anche l’indirizzo e i propri dati per la consegna a domicilio.

In questo periodo in cui la maggior parte degli italiani deve restare a casa, la consegna a domicilio per gli over 65 è gratuita. Dato l’alto numero di richieste le spedizioni vengono fatte con qualche giorno di ritardo.

Come fare la spesa al Conad online

“Altuoservizio” è il sito web del Conad per fare la spesa online. Per prima cosa bisogna inserire l’indirizzo della propria abitazione e controllare se si è coperti dalla consegna a domicilio oppure dal ritiro in negozio (Altuoservizio è attivo nelle seguenti province: Arezzo, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Firenze, Frosinone, Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sud Sardegna, Viterbo).

Effettuare la spesa online è semplice: basta scegliere i prodotti disponibili e tutto viene consegnato a domicilio o può essere ritirato direttamente in negozio. In questi giorni, a causa dell’elevata richiesta, le consegne potrebbero tardare un po’.

Come fare la spesa da Esselunga online

Esselunga a casa è il servizio di spesa online e consegna a domicilio di Esselunga. Catena di supermercati molto diffusa al Nord, permette di acquistare i prodotti di prima necessita e tutto il vasto assortimento dei supermercati con un semplice click oppure con un tocco sullo smartphone. Prima di acquistare i prodotti, però, è necessario inserire il CAP del proprio Comune per controllare se si è coperti dal servizio.

Anche Esselunga ha reso la consegna gratuita per gli over 65 e si segnalano alcuni giorni di attesa per la spedizione a causa dell’elevata richiesta da parte degli utenti, soprattutto in Lombardia.

Come fare la spesa con Amazon Pantry

Amazon Pantry è il servizio per fare la spesa online di Amazon. Sono disponibili migliaia di prodotti, dai detersivi, al cibo fino ai prodotti per la cura personale e per gli animali. Il servizio è riservato solamente agli abbonati ad Amazon Prime e il costo della spedizione è di 4,99 euro e il minimo di spesa è di 15 euro. La spedizione viene effettuata in tutta Italia.

Come fare la spesa alla Coop online

Anche la Coop permette di fare la spesa online con la consegna a domicilio. Il funzionamento è simile agli altri portali: si scelgono i prodotti e una volta terminato di fare la spesa si effettua il pagamento e si inserisce l’indirizzo di spedizione. Il sito da utilizzare, però, cambia a seconda della Regione di provenienza: per alcune zone dell’Emilia-Romagna, Veneto e Lazio il servizio è offerto da Easycoop, mentre in alcune zone della Lombardia, Piemonte e Liguria è attivo il servizio LaSpesaCheNonPesa. Per controllare la copertura è necessario accedere ai vari siti web.

Come fare la spesa al Todis online

Todis a casa è il servizio di spesa online con consegna a domicilio della catena di supermercati. Utilizzare il servizio è molto semplice: si accede al sito internet, si inserisce il proprio indirizzo e si controlla se è disponibile la consegna a domicilio. Se l’esito è positivo si può scegliere il punto vendita che si preferisce, riempire il carrello e decidere se passare in negozio a ritirarla, oppure se farsi consegnare la spesa a domicilio.

Come fare la spesa al PAM online

Per fare la spesa online alla PAM si hanno diverse possibilità a seconda della propria zona di residenza. Per i cittadini di Milano è attivo Pam a Casa, il servizio di e-commerce che in situazioni di normalità garantisce la consegna in giornata. Per gli ordini superiori ai 50 euro è prevista la consegna gratuita. Chi abita a Torino o a Roma può ordinare su Pan Panorama utilizzando Amazon Prime Now. Per le altre zone d’Italia è disponibile Supermercato 24.

Come fare la spesa online Crai

Anche Crai ha un servizio per la spesa online. L’utente può scegliere tra la consegna a domicilio oppure il ritiro in negozio (inserire l’indirizzo della propria abitazione per controllare se si è coperti). Inoltre, si può decidere anche l’orario di consegna. Completata questa fase iniziale, si passa alla scelta dei prodotti e al pagamento.

Come fare la spesa con consegna a domicilio

Per molti anziani fare la spesa online è complicato, per questo motivo consigliamo di utilizzare un vecchio metodo: la chiamata. In questi giorni complicati molti supermercati di zona stanno offrendo la consegna a domicilio gratuita: basta telefonare al negozio, dire di cosa si ha bisogno, lasciare numero di telefono, nome e indirizzo e la spesa viene consegnata a domicilio. Un’ottima soluzione alternativa alla spesa online.