Il testimone di Pif riparte su Sky: ecco quando

Negli anni i documentari de Il Testimone di Pif sono diventati un vero e proprio cult televisivo molto amato dai telespettatori. Le inchieste dell’ex iena e ora regista Pif spaziano su molti temi di attualità e sanno conquistare il pubblico, tanto da arrivare ora alla nona edizione.

Il Testimone è il programma di reportage ideato, condotto e diretto da Pif, che scrive in collaborazione con Luca Monarca. Si tratta di una produzione originale Sky prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, che andrà in onda sul nuovo canale Sky Documentaries e in streaming su NOW Tv. Nelle prossime puntate del reportage, Pif vivrà alcuni giorni sull’isola di Lampedusa per raccontare cosa accade sulle coste, dove i drammi dell’immigrazione via mare si contrappongono alla bellezza del paradiso turistico.

Il Testimone: le puntate di Lampedusa

Nelle prime due puntate della nona edizione de Il Testimone, Pif parte dal racconto dell’isola di Lampedusa, che è considerata un punto nevralgico dell’Italia nonostante la lontananza. Lampedusa è una piccola striscia di terra in cui la bellezza dei panorami e della vita turistica si scontra coi drammi degli immigrati che fuggono dalle coste dell’Africa via mare per approdare in Italia.

Nella prima puntata de Il Testimone dedicata a Lampedusa Pif approfondirà la conoscenza con gli isolani, per capire come si vive a Lampedusa, quali sono le difficoltà e i vantaggi di spostarsi su una piccola isola, che offre una natura mozzafiato.

La puntata successiva invece sarà dedicata ai migranti. Pif intende capire quanto raccontato dalla stampa e dalla politica corrisponde alla realtà. Inoltre, vuole scoprire il punto di vista dei lampedusani sull’immigrazione, tra chi si è ritrovato a salvarli e chi ritiene che sia un problema per il turismo dell’isola.

Il Testimone: dove e quando vederlo

Le puntate de Il Testimone di Pif dedicate a Lampedusa andranno in onda su Sky Documentaries il prossimo 23 e 30 ottobre, e saranno disponibili anche in streaming su NOW Tv.

I prossimi episodi saranno trasmessi sempre su Sky Documentaries e in streaming su NOW Tv alle 21.15 ogni sabato di novembre. Il 6 novembre sarà ospite il cantautore libanese Mika, il 13 novembre andrà in onda Donne di Mafia. Sabato 20 novembre ci sarà un reportage chiamato Scuola di Polizia, in cui Pif si arruolerà in polizia nella Scuola Allievi di Peschiera Del Garda nei giorni di lezione dei futuri poliziotti. E sabato 27 novembre sarà la volta dell’intervista ai The Jackal, tutta da ridere.