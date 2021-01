Iliad: i clienti sentono le telefonate di qualcun altro, che succede?

Le segnalazioni di strane interferenze durante le chiamate da parte degli utenti Iliad diventano sempre più numerose. Avviando una telefonata dal proprio numero Iliad, gli utenti possono ascoltare le conversazioni di sconosciuti. Un problema che si verifica soprattutto per le chiamate verso TIM e operatori virtuali.

La notizia riportata per la prima volta dal sito Mobile World trova conferma sui social network, in particolare su Reddit, Twitter e Facebook. Le interferenze nelle chiamate sono iniziate nella giornata di martedì 19 gennaio, con sempre più utenti Iliad che hanno dichiarato di aver ascoltato involontariamente le conversazioni di altre persone. Un’utente su Reddit, la mattina del 20 gennaio, ha aggiornato il suo post sottolineando che il problema delle interferenze persiste anche a 24 ore di distanza dalla prima segnalazione. Al momento Iliad ha fatto solo sapere che è a conoscenza della situazione, senza altri commenti.

Iliad e le interferenze: cosa sta succedendo

Le prime segnalazioni delle interferenze durante le chiamate sono arrivate su Reddit e Facebook il 19 gennaio. La dinamica è sempre la stessa: l’utente Iliad prova ad avviare una chiamata a un numero, ma invece di raggiungere il proprio contatto si ritrova ad ascoltare una terza persona che parla, probabilmente impegnata in un’altra conversazione.

Il problema si verifica quando un utente Iliad prova a telefonare a un cliente TIM, oppure ai numeri che risultato gestiti da operatori virtuali come ad esempio Kena Mobile o CoopVoce. Al contrario, lo stesso non accade per i clienti TIM, le cui telefonate avvengono correttamente e che quindi sarebbero oggetto delle intercettazioni involontarie a loro insaputa.

Interferenze Iliad: le segnalazioni su Reddit e social network

Gli utenti Iliad che hanno sperimentato le intercettazioni involontarie hanno cercato risposte prima di tutto sul sito Reddit e sui social network, tra cui il gruppo Facebook Iliad Italia, che riunisce i clienti dell’operatore mobile.

Alcuni utenti su Reddit hanno spiegato di riuscire a interagire con la persona intercettata, come se avviassero con essa una telefonata. Altri invece potevano solo ascoltare la conversazione degli sconosciuti, mentre c’è chi provando a chiamare un proprio contatto si ritrovava con la segnalazione di “numero inesistente” per poi iniziare a sentire a sua volta le interferenze. Infine, c’è chi al posto del normale squillo di avvio chiamata, sente direttamente le voci altrui.

Sembra che Iliad sia al corrente della situazione e che stia lavorando per risolvere il problema, anche se nelle ultime 24 ore altri utenti su Facebook e Twitter continuano a segnalare nuove interferenze