In USA arriva Apple Pay Later per lo shopping a rate

Apple ha finalmente lanciato negli Stati Uniti il nuovo servizio Apple Pay Later, annunciato alla WorldWide Developers Conference 2022 di giugno scorso. Lancio al momento limitato, però, perché si entra solo su invito della stessa Apple: in questi giorni stanno partendo le prime email ad un ristretto numero di utenti statunitensi selezionati in base a parametri sconosciuti (Apple afferma di selezionarli a random).

Lo shopping rateizzato senza interessi è una delle forme di pagamento più apprezzate e ha fatto la fortuna di alcune startup come Scalapay. Seguendo questo trend ormai affermato, anche Apple Pay Later propone un servizio degli acquisti rateizzati.

Il circuito di pagamento è Mastercard e l’attivazione su larga scala di questo nuovo servizio dovrebbe iniziare il prossimo autunno e con iOS 16.4 e iPadOS 16.4.

Apple Pay Later: come funziona

In pratica con Apple Pay Later si chiede un prestito senza interessi, direttamente all’interno del Wallet. Nel Wallet l’utente vedrà sia le richieste di pagamento a rate già approvate, sia l’opzione per chiedere di pagare a rate un acquisto.

La procedura di richiesta della rateizzazione è semplice ed è sufficiente che l’utente indichi la cifra di cui ha bisogno, da 50 a 1.000 dollari, da pagare in un massimo di 4 rate mensili. Il credito sarà concesso dopo i controlli di routine e l’utente ne vedrà l’approvazione, o il rifiuto, all’interno dell’app.

Con Apple Pay Later gli utenti possono controllare e gestire tutti i loro prestiti, nonché l’importo totale che dovranno saldare nei 30 giorni successivi. Inoltre, prima della scadenza del pagamento della rata, gli utenti riceveranno notifiche via Wallet e via email per tenere traccia delle prossime rate da saldare.

Per attivare Apple Pay Later sarà necessario collegare almeno una carta di debito mentre non sono accettate le carte di credito per evitare l’eccessivo indebitamento degli utenti.

Apple Pay Later funzionerà per tutti gli acquisti che si possono fare tramite Apple Pay, sia nei negozi fisici che online, per usare il servizio l’utente dovrà avere un dispositivo con almeno iOS 16.4 o iPadOS 16.4.

Apple Pay Later e la Privacy

Apple Pay Later, come ogni app di Apple è progettata per rispettare la Privacy e per essere sicura: gli acquisti effettuati con Apple Pay Later sono autenticati con Face ID, Touch ID o passcode. In più, la cronologia delle transazioni e dei prestiti degli utenti non viene mai condivisa o venduta a terzi per scopi di marketing o pubblicitari.