Incastrati: ci sarà la seconda stagione?

La serie tv Incastrati ha esordito su Netflix solo pochi giorni fa, il 1° gennaio 2022, ed è stata un successo tanto che già si parla della possibilità di una seconda stagione. I comici protagonisti (nonché autori) degli episodi, Ficarra e Picone, in una recente intervista non hanno affatto smentito questa possibilità, pur senza confermarla apertamente.

Nei primissimi giorni di uscita Incastrati ha riscosso un ottimo successo da parte del pubblico. È soprattutto per questo motivo, oltre che per il finale aperto dell’ultima puntata, che si è iniziato a sospettare la possibilità di una seconda stagione. La serie comedy in sei puntate è la prima esperienza di questo genere per il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che oltre ad aver interpretato gli episodi, li hanno anche scritti e diretti. Tra gli scrittori ci sono anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia.

Incastrati 2: come commentano Ficarra e Picone

Le voci su una possibile seconda stagione di Incastrati hanno trovato maggiore fondamento dopo che, in una recente intervista, Ficarra e Picone non hanno smentito esplicitamente la possibilità di un sequel ma, anzi, hanno commentato questa eventualità in modo vago e lasciando intendere che potrebbero arrivare presto delle conferme.

Rispondendo a una domanda diretta sulla realizzazione di Incastrati 2, infatti, i comici hanno risposto: «Su questo ancora non ti sappiamo dire. Sappiamo delle cose che però non possiamo dire». E poi, ancora: «Diciamo che vedremo». E infine, chiudendo il discorso con il loro solito umorismo: «Può essere che facciamo direttamente la terza stagione. Poi la seconda la dovete desumere voi».

Nessuna certezza, insomma, ma nemmeno una chiusura totale: vale la pena sperare. È lecito pensare che la conferma di una seconda stagione potrebbe davvero arrivare in un futuro non troppo lontano. In questo caso, i nuovi episodi sarebbero distribuiti sempre da Netflix che però, da parte sua, non ha ancora commentato l’eventuale seguito.

La trama e il cast di Incastrati

La trama della prima stagione, attualmente disponibile su Netflix, racconta una vicenda criminosa in perfetto stile commedia degli equivoci. Al centro della storia ci sono due amici, Salvo e Valentino, che rimangono coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), figurano Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).