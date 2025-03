Maria Antonietta, la regina sta per tornare nella stagione 2

Il dramma storico in costume su Maria Antonietta, ultima regina di Francia, sta per tornare anche in Italia con la seconda stagione: novità, trama, cast e data di uscita

Fonte foto: Sky

C’è fermento a corte e per le strade di Francia: Emilia Schule sta per tornare in tv nei panni della carismatica Maria Antonietta. Il dramma storico che racconta la vita della regina francese, intitolato appunto Maria Antonietta, arriva infatti in Italia su Sky e in streaming su NOW con la seconda stagione a più di due anni di distanza dal debutto assoluto del primo ciclo di episodi, che è uscito in Francia su Canal+ nell’ottobre 2022 (in Italia la serie è arrivata invece a febbraio 2023).

Di cosa parla la serie Maria Antonietta

La serie tv, che è una produzione francese e polacca, è creata da Deborah Davis, già sceneggiatrice del film La favorita. La trama ruota attorno a Maria Antonietta, ultima regina di Francia prima della Rivoluzione Francese, salita sul trono a soli 14 anni dopo aver sposato Luigi Augusto, alias Luigi XVI.

Nata a Vienna nel 1755, Maria Antonietta sposò Luigi XVI nel 1774. È stata regina dei francesi dal 1791 al 1792. Per sopperire alla noia del suo deludente matrimonio, visse a Versailles dedicandosi a costose frivolezze. Nemmeno in età più matura riuscì a liberarsi della fama di donna frivola e spendacciona. Durante la Rivoluzione Francese difese l’ideale della monarchia e provò a salvarla, ma venne processata e giustiziata alla ghigliottina.

Nelle intenzioni delle sceneggiatrici, la serie tv storica-in costume getterebbe uno sguardo femminista sul racconto della vita dell’ultima sovrana di Francia.

Maria Antonietta stagione 2: trama, cast e anticipazioni

Nella trama della seconda stagione Maria Antonietta e Luigi XVI sono all’apice del loro potere, ma devono affrontare una crisi finanziaria senza precedenti. Intanto, da Versailles al Palais-Royal, la rivolta si fa sempre più imminente.

Oltre alla già citata Emilia Schule, nel cast di Maria Antonietta 2 ci sono Roxane Duran (alias Josephine), Louis Cunningham (che interpreta Luigi), Jack Archer (il conte di Provence) e Oscar Lesage (ovvero il duca di Chartes).

Come la prima stagione, anche la seconda sarà composta da otto puntate. Le riprese si sono svolte tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 negli stessi luoghi in cui è stata ambientata anche la stagione 1, ovvero la Reggia di Versailles, il castello di Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Lésigny, il castello di Champs-sur-Marne e Voisins.

Nel team di produzione figurano Aude Albano, Margaux Balsan, Stéphanie Chartreux, Claude Chelli, Deborah Davis, Alban Etienne e Christophe Toulemonde. La sceneggiatura invece è firmata dalla creatrice della serie tv Deborah Davis insieme a Louise Ironside, Chloë Moss e Avril E. Russell.

Come vedere in streaming Maria Antonietta stagione 2

La seconda stagione di Maria Antonietta è disponibile dal 29 marzo 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

La messa in onda in Italia arriva qualche settimana dopo il debutto assoluto della seconda stagione, che è infatti stata trasmessa in Francia dal 17 febbraio. L’uscita negli Stati Uniti è fissata invece per il 23 marzo.