Paradise, quante stagioni avrà la serie tv? La risposta dal creatore

Fonte foto: Disney/Brian Roedel

È notizia relativamente recente che Paradise è stata rinnovata per una seconda stagione, ma i fan più appassionati già spingono lo sguardo più lontano: la seconda stagione sarà l’ultima? Quante stagioni potrebbero esserci in tutto? Una risposta a queste domande è arrivata dal creatore Dan Fogelman – anche se, a onor del vero, non direttamente da lui. La serie tv drama è uscita su Disney+ a fine gennaio 2025 ed è interpretata da Sterling K. Brown nel ruolo dell’agente Xavier Collins, insieme a James Marsden e Julianne Nicholson

Trama e cast della serie tv Paradise

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Paradise (che è una produzione 20th Television) ci sono Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV.

La serie tv è un thriller politico e ha come executive producer Fogelman (ovvero il creatore della serie tv, già celebre per titoli come Only Murders in the Building e This Is Us), Brown (l’attore protagonista, già visto in This is Us e American Fiction), John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers.

La trama è ambientata in una apparentemente tranquilla comunità di nome Paradise, abitata da alcune delle persone più importanti, ricche e influenti del mondo. Ma uno scioccante omicidio e un’indagine ad alto rischio mandano definitivamente in frantumi l’atmosfera idilliaca della cittadina.

Paradise rinnovata per una seconda stagione

Disney+ ha già annunciato che la serie drama originale Paradise è stata rinnovata per una seconda stagione.

La comunicazione è arrivata intorno al 20 febbraio, quindi meno di un mese dopo il debutto della prima puntata sulla piattaforma e diversi giorni prima dell’arrivo del finale della prima stagione, che è diventato disponibile in streaming il 4 marzo.

La serie drama-thriller è stata apprezzata sia dal pubblico sia dalla critica e nella prima settimana in streaming ha ottenuto 7 milioni di visualizzazioni su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

Quante stagioni avrà Paradise?

La seconda stagione di Paradise è l’unica confermata ufficialmente, a oggi, ma potrebbe non essere l’ultima. A suggerirlo è stato l’attore Sterling K. Brown, che in un’intervista ha riportato quelle che a suo dire sarebbero le intenzioni del creatore Dan Fogelman.

«Dan ha immaginato questa serie tv con un’idea di tre stagioni», ha detto l’attore a TvInsider. «Dice: "Ho tre stagioni in mente", e una cosa che ho imparato è che quando Dan dice che ha tre stagioni in mente vuol dire che ha tre stagioni. Anche in This Is Us aveva detto di avere sei stagioni in testa e ne abbiamo fatte sei, è così».

Paradise, cosa succederà nella stagione 2 [spoiler]

Nell’intervista a TvInsider Sterling K. Brown ha avanzato anche qualche ipotesi sulla seconda stagione di Paradise. Attenzione: seguono spoiler per chi non ha ancora visto la prima stagione, che è interamente disponibile su Disney+.

L’attore ha detto che la serie tv nel suo complesso potrebbe essere, in base a come gli è stata presentata da Fogelman, «una specie di esplorazione di eventi simili ma da punti di vista diversi».

Brown come accennato interpreta Xavier Collins, un agente dei servizi segreti che deve indagare sull’omicidio del presidente Cal Bradford. Collins si trova in un insediamento sotterraneo (Paradise, appunto) insieme al presidente e ad altri individui, che si sono rifugiati qui in seguito a un evento catastrofico.

«Sappiamo cosa hanno fatto i miliardari e le persone al potere. Hanno costruito una città, no?», ha aggiunto Brown. «Poi abbiamo scoperto nel quarto episodio che c’è ancora aria respirabile. Nel settimo episodio vediamo che le armi nucleari non sono esplose, che c’è ancora vita così come la conosciamo, ma che forse è molto diversa, perché si è comunque verificato un disastro naturale. Quindi penso che nella seconda stagione l’idea sia quella di esplorare cosa è successo al resto del mondo».