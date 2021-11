Incastrati: la nuova serie tv di Ficarra & Picone

Ficarra & Picone sono pronti a una nuova avventura con la prima serie scritta, diretta e interpretata dal due comico: Incastrati. La seri19e televisiva arriverà in streaming sulla piattaforma Netflix e avrà per protagonisti i nuovi personaggi inventati dal duo comico.

Salvo Ficarra e Valentino Picone si cimentano così in un prodotto nuovo per loro, con la serie Incastrati che è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è stata girata interamente in Sicilia. Si tratta, ovviamente, di una serie comedy composta da 6 episodi dove il duo comico interpreta due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato, proprio al verificarsi di un omicidio. Come accade anche nei loro film, il malinteso iniziale sarà solo il primo di una lunga catena che si articolerà durante tutti gli episodi della serie Tv, in cui le risate sono garantite. Per vederla però bisognerà attendere l’arrivo su Netflix il prossimo 1° gennaio 2022, per iniziare l’anno con un pieno di divertimento.

Incastrati: la trama

Il mix di ingredienti scelto d20a Ficarra & Picone garantisce risate e divertimento. Incastrati è la storia di due amici, Salvo e Valentino, che si ritrovano sulla scena del crimine di un omicidio eccellente. I due tentano quindi di scappare, ma finiscono nei guai diventando i primi sospettati e ritrovandosi a fare i conti non solo con le autorità, ma anche con la mafia.

La serie televisiva in 6 episodi si articola tra sketch ironici e incomprensioni, schemi tipici del linguaggio del duo comico, per una perfetta commedia degli equivoci, coi protagonisti che dovranno affrontare situazioni surreali.

Incastrati: il cast

Il cast vede nei panni di Salvo e Valentino i due comici, Salvo Ficarra e Valentino Picone, che hanno nache scritto e diretto la serie televisiva.

Tra gli altri interpreti di Incastrati per Netflix ci sono Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto "Cosa Inutile"), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto "Primo Sale") e Sergio Friscia (Sergione).

Tra gli altri scrittori della serie invece ci sono Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, mentre tra i produttori per Tramp Limited oltre a De Razza c’è anche Nicola Picone.

Incastrati: dove e quando vederla

La serie comedy dal sapore crime di Ficarra & Picone sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

Per vedere tutti gli episodi di Incastrati bisognerà attendere il 1° gennaio 2022, quando verrà rilasciata sulla piattaforma.