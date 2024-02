Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Fonte foto: iStock

Un altro pomeriggio sta volgendo al termine, e il cielo inizia a farsi sempre più scuro: all’improvviso, una palla di fuoco squarcia il buio e sembra precipitare verso terra, spegnendosi poi in un ultimo bagliore luminoso molto intenso. È questo lo spettacolo al quale diversi cittadini nel Regno Unito hanno assistito nelle scorse ore, chiedendosi cosa stesse succedendo sopra le loro teste. Scopriamolo insieme.

Bolide avvistato nel Regno Unito

Lunedì 19 febbraio 2024, poco dopo le 17:30 del pomeriggio, è avvenuto qualcosa di sorprendente: il cielo, che ormai era quasi completamente scuro, si è all’improvviso illuminato a causa di una palla di fuoco che ha squarciato il buio. Il fenomeno è stato avvistato in più località del Regno Unito, tra cui il Lincolnshire, il Nottinghamshire e lo Yorkshire orientale. Diverse telecamere hanno ripreso questo bellissimo spettacolo, che ha rapidamente fatto il giro del web. Ma di che cosa si tratta? Non è altro che un bolide, ovvero una meteora molto luminosa.

Non è certo cosa rara poter osservare questi frammenti di roccia spaziale che solcano i nostri cieli: la Terra ne è continuamente “bombardata”, anche se molti di loro sono così piccoli da non essere minimamente percepibili dall’occhio umano. Solo i meteoriti un po’ più grandi creano questo affascinante effetto. Come fanno? Semplicemente, nell’entrare in contatto con la nostra atmosfera generano un attrito così forte che è in grado di emettere un grande bagliore luminoso, e che nel contempo li disintegra in frammenti sempre più piccoli.

Sulla base delle immagini che hanno ripreso l’evento, gli astronomi sono in grado di stimare le dimensioni iniziali del meteorite, prima che entrasse nell’atmosfera terrestre. Nel caso del bolide che ha solcato i cieli del Regno Unito, probabilmente si è trattato di una roccia di piccole dimensioni, probabilmente non più grande di una pietra. Proprio per questo, è facile che l’attrito l’abbia interamente consumata, senza lasciare alcuna traccia del suo passaggio. Ma non sempre va così: molti frammenti sono giunti sulla Terra, scatenando una vera e propria caccia all’asteroide.

I meteoriti che precipitano sulla Terra

Come abbiamo visto, i meteoriti che entrano nell’atmosfera terrestre non sono certo rari. Alcuni sono praticamente invisibili, altri invece si disintegrano completamente senza arrivare sulla Terra. Solo una percentuale, invece, è abbastanza grande da offrirci non solo un affascinante spettacolo, ma anche da schiantarsi sulla nostra superficie – pur senza rischio di creare gravi danni. Molti “cacciatori di meteoriti” attendono proprio il momento giusto per mettersi alla ricerca di frammenti provenienti dallo spazio, che solo talvolta atterrano in luoghi raggiungibili – basti pensare che il nostro pianeta è per la maggior parte ricoperto d’acqua, quindi molti asteroidi precipitano negli abissi oceanici.

Questi frammenti sono di grande importanza per gli scienziati, perché offrono la possibilità di studiare più da vicino una roccia proveniente dallo spazio. Inoltre, hanno anche un grande valore economico: alcuni di essi sono stati venduti a cifre… astronomiche. Non è dunque strano che, dopo un avvistamento in cielo di questo tipo, inizi la caccia al meteorite. Solo che non è sempre facile individuare i frammenti spaziali: talvolta hanno un aspetto così simile ai comuni sassolini terrestri che solo un occhio molto allenato è in grado di distinguerli.