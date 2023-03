Insta360 presenta Flow, lo stabilizzatore professionale per smartphone

Flow è il nuovo stabilizzatore a tre assi per smartphone con un sistema di tracciamento basato sull’AI, prodotto e appena annunciato da Insta360. Prodotto destinato soprattutto a influencer e videomaker professionisti, è dotato di tre assi motorizzati che, insieme alla sofisticata AI gestita dall’app inclusa, trasformano la fotocamera dello smartphone in una videocamera quasi professionale: non solo c’è la stabilizzazione, infatti, ma anche diverse funzioni di tracking del soggetto inquadrato. Insta360 Flow, dunque, è un po’ gimbal e un po’ cameraman.

Come funziona Flow

Insta360 Flow può essere immaginato come un selfie stick hi-tech, con un treppiede integrato, per utilizzare la videocamera dello smartphone in qualsiasi condizione e ottenere sempre foto e video di qualità. Il dispositivo ha anche una staffa per il montaggio di un microfono esterno senza dover utilizzare ulteriori attrezzature.

Al suo interno include una batteria da 2.900 mAh per ricaricare il telefono durante l’utilizzo, o per avere fino a 12 ore di autonomia dello stabilizzatore che, naturalmente, è motorizzato.

Per utilizzare Insta360 Flow basta collegare lo smartphone al gimbal e selezionare tramite la SmartWheel una delle funzioni tra quelle disponibili. L’utente avrà la possibilità di scegliere tra Auto, Follow, Pan Follow e FPV.

Auto è la modalità che regola in automatico le impostazioni del dispositivo in base al tipo di ripresa che si sta effettuando. Semplice e intuitiva è pensata per gli utenti che non hanno praticità in materia. La modalità FVP, invece, permette di ruotare lo smartphone per ottenere un effetto simile a quello di un drone FPV (First Person View, cioè con visuale in prima persona).

Follow e Pan Follow sono pensati per seguire i soggetti in movimento evitando vibrazioni e imperfezioni nella ripresa.

L’app Insta360 semplifica la connessione tra Flow e lo smartphone ed è disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS. La caratteristica dell’applicazione è che può contare su altre funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale come quella Shot Genie, pensata per aiutare l’utente a scegliere tra una delle modalità disponibili.

Un’altra delle funzioni più particolari è quella Hoop pensata per gli appassionati del basket. Attivando questa impostazione Flow seguirà in autonomia la partita riconoscendo i tiri a canestro e registrando i momenti più importanti del match in brevi clip singole.

Oltre agli schemi di ripresa più ricercati sono presenti anche la classica modalità Panorama, il TimeShift, il Timelapse Motion e lo Zoom Dolly, che ricrea il classico movimento di macchina realizzato, appunto, tramite Dolly visto in moltissimi film.

L’applicazione è compatibile con dispositivi iOS con chip A11 o superiore e con le versioni del sistema operativo dalla 11.0 in poi. Per Android, invece, è garantita la compatibilità con i chip Kirin 980 e superiori, Snapdragon 845 e superiori, chip Exynos 9810 e superiori e con i chip Google Tensor.

Infine, appena concluse le riprese l’utente potrà utilizzare l’applicazione FlashCut per montare il girato, inserendo musica, transizioni ed effetti video.

Insta 360 Flow: quanto costa

Insta360 Flow è disponibile a 169,99 Euro in due colorazioni: Summit White e Stone Gray. La confezione include, ovviamente, lo stabilizzatore, un morsetto magnetico da applicare sullo smartphone, un cavo di ricarica, la cover per l’impugnatura e la custodia protettiva.