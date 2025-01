Fonte foto: Insta360

Insta360 ha svelato il nuovo Insta360 Flow 2 Pro, un gimbal di nuova generazione, con design compatto e AI, che punta a rappresentare "l’ultima evoluzione" nel settore degli stabilizzatori per smartphone, con un occhio di riguardo agli utenti Apple che potranno sfruttare un'"integrazione perfetta" con il proprio iPhone. Il nuovo Insta360 Flow 2 Pro è disponibile da subito (anche su Amazon), con due diverse colorazioni e un Creator Kit che aggiunge una serie di accessori in confezione.

Insta360 Flow 2 Pro: caratteristiche tecniche

Insta360 Flow 2 Pro è l’ultimo arrivato nella gamma di prodotti dell’azienda e si rivolge, in particolare, ai creatori di contenuti alla ricerca di uno stabilizzatore di qualità e ricco di funzioni per il proprio smartphone. Tra le caratteristiche troviamo l’integrazione di Apple DockKit che permette utilizzare il tracciamento nativo dei soggetti con l’app Camera degli iPhone e con molte altre applicazioni che utilizzano la fotocamera disponibili sull’AppStore. Ricorrendo a Insta360 Flow 2 Pro, quindi, non è necessario utilizzare software aggiuntivi per il tracciamento.

Il nuovo modello di Insta360 introduce anche Deep Track 4.0, che ricorre all’AI per migliorare la precisione del tracciamento. Con Active Zoom Tracking, inoltre, è possibile sfruttare il tracciamento anche quando si utilizza lo zoom, con la possibilità di zoomare fino a 15 volte senza dover rinunciare alla funzione di tracking. Grazie all’AI, inoltre, è possibile utilizzare anche Griglia Pro Framing, andando a incorporare il rapporto aureo in ogni inquadratura.

In questo modo, è possibile scegliere una delle griglie disponibili, lasciando al gimbal il compito di scegliere l’inquadratura migliore per massimizzare il risultato finale. Sempre grazie all’intelligenza artificiale è ora possibile sfruttare il tracciamento di gruppo durante le riprese.

Flow 2 Pro include il supporto a Dolby Vision e Apple ProRes. Per le dirette e la creazione di video in cui è necessario memorizzare testi, c’è la Modalità Teleprompter, per l’integrazione di un copione.

C’è anche uno specchio, per i selfie e i vlog (utilizzando la fotocamera posteriore) ed è possibile utilizzare il controllo da remoto con Apple Watch o con un secondo smartphone. A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono alcuni accessori, inclusi nel Creator Kit, come il supporto magnetico per il telefono, il supporto di raffreddamento magnetico, ottimizzato per iPhone, e il supporto per zaini, per utilizzare il gimbal anche a "mani libere". Il dispositivo è disponibile in due colorazioni, una grigia e una bianca.

Insta360 Flow 2 Pro: prezzo e disponibilità

Insta360 Flow 2 Pro è disponibile da subito sul mercato, con possibilità di scegliere tra due colorazioni (Gray e White). Il prezzo al pubblico è fissato in 169,99 euro mentre per il Creator Kit è previsto un prezzo di 199,99 euro. Il nuovo prodotto di Insta360 è già acquistabile su Amazon.

