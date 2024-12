Insta360 Connect: caratteristiche e prezzo della videobar con AI

Fonte foto: Insta360

Insta360 amplia la sua gamma di webcam con il lancio della nuova Insta360 Connect. Si tratta della prima videobar pensata per gestire, in modo ottimale, videoconferenze e meeting virtuali, superando i limiti delle normali webcam grazie a una serie di funzioni basate sull’AI. Il nuovo modello è già acquistabile tramite lo store ufficiale dell’azienda.

Insta360 Connect: caratteristiche

La nuova Insta360 Connect viene definita dall’azienda come una “Video Bar AI con Doppia Videocamera“. Si tratta di un modello all-in-one con un comparto hardware davvero interessante. Tra le specifiche tecniche troviamo due sensori video, per poter effettuare videochiamate di gruppo e, all’occorrenza, ottenere primi piani dettagliati, dell’interlocutore o di una lavagna, ad esempio.

Il sistema di doppia videocamera include un sensore CMOS da 1/1,3” che consente di effettuare videochiamate di gruppo in 4K. A questo si aggiunge un teleobiettivo da 48 Megapixel, con gimbal integrato, per poter, quando necessario, catturare tutti i dettagli della stanza in cui avviene il meeting.

Grazie alla funzione Risoluzione IA+, inoltre, Insta360 Connect può utilizzare il machine learning per migliorare la risoluzione (fino a raddoppiarla), permettendo, ad esempio, a un soggetto molto distante dall’obiettivo di poter apparire in video, in primo piano e senza sgranature.

La videobar, inoltre, può gestire in automatico l’inquadratura, andando ad ampliare il campo di visione nel caso in cui sia necessario catturare una porzione di spazio più grande. Sfruttando la modalità Galleria 8K, inoltre, Insta360 Connect è in grado di creare delle finestre individuali per ogni partecipante alla riunione che potrà essere inquadrato in primo piano.

C’è anche la funzione che permette di seguire l’interlocutore, nel caso in cui si stia muovendo. Tramite il sistema di tracciamento multi-persona, invece, Insta360 Connect può spostare in automatico l’inquadratura passando da una persona all’altra e seguendo lo svolgimento della conversazione. A garantire un audio di alta qualità c’è un sistema integrato composto da 14 microfoni.

Il dispositivo è dotato di cancellazione dei rumori indesiderati che consente di ottenere un audio ottimale a prescindere dalla distanza dai microfoni del soggetto che sta parlando.

La videobar funziona in modalità plug-in, collegandosi alla porta USB-C di un computer, ma può collegarsi via Bluetooth a molti altri dispositivi, permettendo, ad esempio, di gestire la videoconferenza dal proprio smartphone.

Insta360 Connect: prezzo

La nuova Insta360 Connect è disponibile da subito con un prezzo di 2.399 euro. In confezione c’è anche il telecomando, oltre ai cavi per il collegamento. È possibile optare anche per i bundle con pannello touch e supporto TV (3.249 euro) e pannello touch e supporto a parente (3.179 euro). Inclusi nel prezzo ci sono 4 anni di garanzia.