Instagram annuncia moltissime novità

Instagram, in arrivo di alcune novità per i Direct, come la modifica dei messaggi inviati, l’organizzazione delle chat e la disattivazione delle conferme di lettura

Instagram sta introducendo alcune nuove funzionalità riservate ai messaggi Direct. Proprio in queste ore, infatti, l’azienda di Mark Zuckerberg ha confermato di essere al lavoro sul sistema di messaggistica interno dell’applicazione introducendo la possibilità di modificare i messaggi inviati, organizzare le chat più importanti e disattivare le conferme di lettura.

Oltre a questo trovano posto nell’update anche alcune funzionalità dedicate agli stickers e nuovi temi esclusivi per personalizzare al meglio le varie conversazioni.

Le novità in arrivo su Direct

I messaggi Direct di Instagram sono il sistema di messaggistica interno della piattaforma che consente di inviare messaggi privati ai vari utenti iscritti al social. Si tratta di una soluzione estremamente basic ma che, grazie ai nuovi aggiornamenti di queste ore, ottiene parecchie funzioni piuttosto interessanti.

La prima novità consente agli utenti di modificare i messaggi fino a 15 minuti dopo l’invio. Perciò, se è stato commesso un errore o un refuso, basterà tenere premuto sul testo in oggetto e fare tap sull’opzione Modifica, che apparirà nell’apposito menu.

La seconda funzione introdotta permette di fissare le chat nella parte superiore della sezione Direct, mettendole così “in evidenza“, proprio come già accade sulle varie app di messaggistica come WhatsApp e Telegram.

Per farlo i modi sono due: si può scegliere la chat da fissare e fare swipe verso sinistra, oppure si può tenere premuto su di essa e dal menu che apparirà sullo schermo selezionare l’opzione Appunta. Chiaramente le chat fissate possono essere “sbloccate” in qualsiasi momento ripetendo la stessa procedura appena descritta.

Tra le caratteristiche in arrivo anche quella per disattivare la conferma di lettura dei messaggi. Per farlo basta andare nelle Impostazioni dell’account, fare tap sulla scheda Messaggi e risposte alle storie e, alla sezione Mostra conferme di lettura, selezionare se attivare o disattivare la caratteristica.

L’altra novità è per gli adesivi che possono essere impostati come preferiti per consentire agli utenti un utilizzo più immediato. Per salvare un adesivo basta tenere premuto su di esso e attendere che venga posizionato nella parte superiore dello schermo,

Infine l’ultimo aggiornamento riguarda le modalità di personalizzazione delle chat, con l’utente che avrà a disposizione diversi temi da utilizzare come preferisce. Per modificare una chat basta cliccare sul nome della conversazione in questione e scegliere l’opzione Temi, selezionando una delle interfacce disponibili.

Quando arrivano le nuove funzioni

Stando a quanto condiviso sul blog ufficiale di Meta le funzioni dovrebbero già essere disponibili ma, per il momento, non tutti hanno accesso alle novità in oggetto.

Con buone possibilità il rilascio dell’update è ancora in corso e prima che arrivi globalmente potrebbero essere necessari ancora diversi giorni. Per il momento, quindi, non resta che aspettare.