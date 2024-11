Instagram, in arrivo nuove funzioni per i DM

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Grandi novità in arrivo per i DM di Instagram, i messaggi privati del celebre social di Meta che permettono agli utenti di restare in contatto e condividere aggiornamenti con i propri amici. Con un post ufficiale, l’azienda di Mark Zuckerberg ha confermato nuove funzioni per sfruttare al massimo questo sistema di messaggistica con l’introduzione di ulteriori pacchetti di stickers, la possibilità di aggiungere i nickname e un’innovativa modalità di condivisione della posizione live.

Tutte le novità di Instagram

Soprattutto per i più giovani, gli adesivi rappresentano un modo innovativo di comunicare con i propri amici, riuscendo ad esprimere con un’immagine cose che sarebbe molto più complesso esprimere a parole.

Per questo motivo Instagram ha aggiunto 17 nuovi pacchetti di adesivi e più di 300 stickers da condividere in DM con i propri contatti. Oltre a questo è anche possibile aggiungere ai preferiti i disegni più utilizzati, così da potervi accedere rapidamente dalle chat senza doverli cercare.

La seconda novità riguarda le opzioni di personalizzare dei nomi nei DM, che permette di aggiungere un nickname al proprio nome utente o a quello dei propri amici, così da riconoscerli più facilmente. Importante ricordare che questi “soprannomi” appariranno solo nelle chat private e potranno essere cambiati in qualsiasi momento e senza alcuna difficoltà.

L’opzione, di default, è attiva per gli utenti seguiti ma dalle impostazioni è possibile decidere di impedire ad altre persone di modificare il proprio nome personale. Per iniziare con l’assegnazione di un soprannome basta fare tap nella parte alta della chat, selezionare l’opzione Nicknames e il nome utente della persona che si vuole “rinominare”.

L’ultimo aggiornamento per i DM consente di condividere la propria posizione live per massimo 1 ora o segnare un punto sulla mappa per incontrare più facilmente i propri amici. Un sistema che richiama la stessa funzione già vista su altre applicazioni come WhatsApp, ad esempio, o SnapMap su Snapchat.

Importante ricordare che la posizione live può essere condivisa solo privatamente nei DM, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo. Dopo la condivisione, solo le persone nella chat vedranno il messaggio e non sarà possibile in alcun modo condividerlo o inoltrarlo altrove.

Per ricordare agli utenti che è in corso la condivisione della posizione, Instagram attiverà in automatico un indicatore nella parte superiore della conversazione. Infine, la condivisione può essere interrotta in qualsiasi momento, anche prima dello scadere del tempo fissato.

Quando arrivano le nuove funzioni di Instagram

Al momento, stando alle indicazioni fornite da Instagram, i nuovi stickers e la funzioni per i nickname sono in fase di rollout per gli utenti e, con buone possibilità, saranno disponibili per tutti già dai prossimi giorni. Per quanto riguarda, invece, la condivisione della posizione live, l’impostazione è disponibile solo in alcuni paesi ma il blog ufficiale non specifica quali.