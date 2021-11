Instagram, arrivano i moderatori: cosa faranno

Gli ultimi mesi hanno portato su Instagram una serie di nuove funzionalità, dedicate sia agli utilizzatori che ai creator. Ed è proprio alle menti creative che il social network ha pensato per l’ultima novità, sulla quale gli sviluppatori sono già al lavoro e che dovrebbe arrivare a stretto giro: questa novità sono i moderatori delle dirette live sulla piattaforma, una funzione sempre più richiesta alla luce della sempre maggiore complessità della piattaforma di video in diretta integrata dentro Instagram.

A svelare l’imminente arrivo della figura dei moderatori su Instagram è stato un tweet di Alessandro Paluzzi, reverse engineer già noto nell’ambiente per altre scoperte che hanno portato anzitempo alla luce feature di differenti applicazioni. Diventa dunque evidente la volontà del social di offrire un numero sempre più ampio di strumenti ai suoi utenti di punta, quei famosi creator che Instagram non vuole finiscano tra le braccia di TikTok: lo scorso mese erano state annunciate altre due novità riguardanti le trasmissioni video, ovvero il "Live Scheduling", per la programmazione degli eventi dal vivo, e la cosiddetta "Practice Mode", modalità che permetterà di sperimentare e affinare le proprie tecniche prima di andare in diretta e avere su di sé gli occhi di tutto il pubblico online. A queste, poi, si aggiungono gli abbonamenti, programmi che consentono di iscriversi – a pagamento – a particolari creator per beneficiare dell’accesso a contenuti esclusivi e al contempo finanziare i produttori migliori.

Instagram, cosa faranno i moderatori

Come illustrato da Paluzzi attraverso alcuni screenshot pubblicate sul suo profilo Twitter, una volta introdotta la nuova funzione consentirà di aggiungere ai live stream dei moderatori, da scegliere tra coloro che assistono alla diretta video. Il loro ruolo sarà fondamentale: potranno infatti gestire il flusso dei commenti, agendo repentinamente sui contenuti ritenuti inopportuni pubblicati dai presenti.

La loro presenza potrà rendersi particolarmente utile soprattutto per quegli account con un largo seguito, per i quali diventa quasi impossibile tenere alta l’attenzione sulla trasmissione e, contemporaneamente, sul flusso di messaggi pubblicati nella chat. Sarà dunque compito di uno o più moderatori passare in rassegna i commenti del pubblico, evitando eventuali degenerazioni che in pochi istanti potrebbero inficiare giorni o addirittura settimane di lavoro del creator e della sua squadra di collaboratori.

Instagram, quando arrivano i moderatori

La funzionalità dedicata alla moderazione fatta emergere dall’occhio attento di Paluzzi risulta ancora in una fase di sviluppo e, quindi, non ancora pronta al lancio definitivo sulla piattaforma. Inoltre, il totale riserbo dell’azienda mostra come la strada da percorrere sia ancora lunga e tortuosa, senza contare che non bisogna mai escludere del tutto un cambio di direzione che potrebbe addirittura cassarla dal sistema prima ancora del debutto ufficiale.

L’unica opzione, dunque, è attendere pazientemente le prossime comunicazioni di Instagram e scoprire quale sarà il futuro dei moderatori.