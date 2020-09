Instagram cambia volto: come sarà la nuova interfaccia

Con l’avvento delle nuove sezioni di Instagram Shop e a Reels, l’app non poteva fare a meno di cambiare la sua interfaccia. Il social network ha annunciato il cambio di volto e ha mostrato su Twitter una foto con i tre possibili nuovi layout con pulsanti dedicati alle nuove sezioni introdotte.

L’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha sottolineato nell’annuncio dei nuovi design che l’obiettivo è rappresentare il modo in cui le persone utilizzano l’app, per migliorare l’esperienza utente e metterla al servizio di creator, dei video e dello shopping. Un layout molto simile a quelli proposti è stato già lanciato in paesi come India, Brasile, Francia e Germania, dove Reels è stato accolto con particolare interesse come alternativa alla piattaforma social di brevi video divertenti TikTok. L’ultimo test invece riguarda anche la sezione acquisti di Shop, aggiunta da poco, e quindi un’ampia fascia di nuovi utenti.

Instagram, i tre nuovi layout

I tre nuovi layout serviranno a dare un nuovo volto all’interfaccia di Instagram, ma soprattutto ad aggiungere i pulsanti per accedere alle nuove funzioni Reels e Shop. Il social network ha lanciato da poco la funzione Reels che consente di creare brevi video divertenti da condividere coi propri follower, una sfida aperta contro TikTok. La sezione shopping invece si fa sempre più forte, con Instagram che punta ad aiutare gli utenti business a incrementare le loro vendite, quasi come nel Marketplace di Facebook.

Veniamo ora ai tre layout, che in realtà sono molto simili tra loro. Il primo presentato mostra sposta i pulsanti Attività e Ricerca in alto a destra vicino ai messaggi Direct, lasciando spazio nella barra inferiore per il tasto Home, Reels, Aggiungi nuovo Post, Shop e infine l’icona Profilo.

Il secondo nuovo design invece sposta in alto a destra, vicino ai Direct, solo il tasto Attività. Restano nella barra inferiore in ordine partendo da sinistra l’icona Home, Ricerca, Reels che finisce al centro, poi Shop e Profilo. In alto a sinistra invece, vicino alla scritta Instagram, compare il simbolo “+” per l’aggiunta di un nuovo post.

Nel terzo invece la creazione di un post finisce in alto a destra vicino all’icona dei Direct, mentre la barra inferiore partendo da sinistra vede sempre l’icona Home, poi Ricerca, Reels, Shop, Attività e Profilo. Una configurazione con la barra inferiore che appare decisamente più piena e forse non comodissima.

Instagram, la reazione degli utenti

Periodicamente ogni app ha bisogno di rifarsi il look, soprattutto come nel caso di social network che devono seguire l’evoluzione dei tempi. Nel caso di Instagram o Facebook, il nuovo design spesso è un’arma a doppio taglio: non sarà mai possibile accontentare gli utenti, che si divideranno irrimediabilmente tra chi apprezza il nuovo layout e chi invece fatica ad abituarsi alla novità, anche lamentandosi. Anche stavolta l’annuncio del cambio di volto di Instagram nel post su Twitter ha scatenato le reazioni degli utenti, che sono apparsi divisi.

C’è chi infatti sembra aver apprezzato soprattutto la possibilità di un tasto Reels nella schermata principale per poter utilizzare comodamente la nuova funzionalità, chi invece pensa che il tasto Shop fosse necessario e chi ritiene i tre design completamente inutilizzabili, tanto da arrivare a proporne un quarto completamente diverso. Reazioni che sono però fondamentali per Instagram per ultimare il test e sapere quale sia il miglior layout da rilanciare e che potrebbe arrivare a breve per tutti.