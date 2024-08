Instagram rinnova ancora i Reels: sono sempre più evoluti

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com

I Reels sono video più o meno brevi, generalmente divertenti e coinvolgenti, che hanno spopolato su Instagram. È tra i formati di contenuti più utilizzati e ogni giorno, sulla piattaforma, ne vengono condivisi milioni. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di continuare a rinnovarli e a renderli sempre più evoluti, offrendo agli utenti nuovi strumenti per la loro realizzazione e personalizzazione.

L’obiettivo è quello di incentivare gli iscritti a pubblicare nuovi contenuti originali, che possano rendere la permanenza su Instagram piacevole e interessante, in modo da restare competitivi rispetto agli altri social network, soprattutto TikTok.

I nuovi strumenti aggiunti di recente sono destinati soprattutto ai Reels e alle Storie, ma non ne mancano di nuovi anche per i classici post.

Instagram, i nuovi strumenti per i Reels

L’arrivo di altri strumenti creativi sulla piattaforma è stato annunciato da Instagram attraverso un post sul blog ufficiale del servizio. Si tratta, principalmente, di inedite possibilità per l’inserimento di testo per la personalizzazione dei contenuti, tra cui nuovi caratteri, animazioni del testo ed effetti speciali da applicare a quest’ultimo.

Quest’ultimi elementi potranno essere aggiunti a Reels e Storie attraverso uno strumento di testo dall’interfaccia estremamente semplice e alla portata di tutti, a cui si accede con un unico tocco sul relativo pulsante, ben visibile sulla schermata di realizzazione del contenuto. In questo modo si può scegliere il carattere e applicare un’animazione o un effetto.

Le possibilità di scelta tra font, effetti, animazioni e colori sono numerose. Creare un Reel unico e originale, in grado di lasciar trasparire la personalità del creator non è mai stato così facile.

I nuovi strumenti di Instagram per i Reel e le Storie di Instagram sono già disponibili per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma. Se non vengono visualizzati, si deve procedere con l’aggiornamento dell’app all’ultima versione disponibile. Sono stati rilasciati sia per iOS che per Android.

Instagram aggiorna i caroselli, le novità

Le novità non riguardano solo i Reel. Instagram ha aggiornato anche i caroselli, introducendo nuove possibilità per la loro creazione. Per ogni post carosello si possono includere ora fino a 20 elementi tra foto e video.

Si possono, inoltre, aggiungere dei testi alle foto pubblicate su post e caroselli, personalizzandoli in ogni dettagli: font, colore, dimensione e altro. Anche in questo caso si può utilizzare il nuovo strumento di testo, con i caratteri introdotti di recente.

Oltre ai testi, si possono applicare dei nuovi sticker sovrapponibili alle immagini di post e caroselli, rendendoli più divertenti o oscurando dettagli che si vogliono nascondere. Tra gli adesivi disponibili, ve ne sono diversi che consentono di sovrapporre altre immagini alla foto che si sta pubblicando. Si può scegliere, ad esempio, di creare una sezione a forma di cuore o di stella.