Instagram ora aiuta a trovare nuovi posti da vedere e fotografare

C’è una nuova funzione su Instagram, ed è arrivata anche in Italia: si chiama “Cerca sulla mappa" ed è una sorta di Google My Business in salsa social. Come dice il nome stesso, la nuova funzione di Instagram serve a trovare posti da scoprire, nelle vicinanze o ovunque nel mondo.

E scoprire un posto, per un vero Instagrammer, vuol dire fotografarlo con abbondanza di hashtag. Proprio l’interazione social degli utenti in un determinato luogo, infatti, è il fattore cardine che fa comparire, o non comparire se l’interazione è bassa, un determinato luogo sulla mappa. Se molti utenti di Instagram pubblicano foto scattate in un posto, quindi, è molto più probabile che quel posto compaia tra i primi che il social ci suggerisce quando cerchiamo sulla mappa. Un po’ di intelligenza artificiale e un bel po’ di hashtag #ristorante, #sushi, #bar e simili, invece, permettono a Instagram di raggruppare per categoria i punti di interesse.

Come usare Cerca sulla mappa

La nuova funzione Cerca sulla mappa è accessibile a tutti gli utenti, in due modi: il primo è facendo tap sull’icona della mappa in alto a destra (è nuova, se non la vedete ancora aggiornate l’app), la seconda è facendo una normale ricerca per hashtag e poi facendo tap sulla mappa che compare nella parte alta della schermata con i risultati.

A questo punto è sufficiente toccare la mappa per esplorare i vari punti di interesse (commerciale, artistico, paesaggistico e così via) e per trovare nuovi luoghi in cui andare. E’ chiaro che se un luogo è poco frequentato dagli utenti di Instagram i risultati offerti saranno di meno.

A che serve Cerca sulla mappa

La nuova funzione è già disponibile in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, in futuro arriverà anche in altri Paesi. Indirettamente, quindi, avrà anche una valenza turistica: cercando per hashtag generici, o direttamente sulla mappa (è possibile anche spostarsi, non si vedono solo le attrazioni nei paraggi), sarà infatti possibile scoprire posti nuovi quando siamo in vacanza.

E’ chiaro che questa nuova funzione ha anche forti risvolti commerciali: in una prima fase assisteremo probabilmente ad un boom di attività su Instagram da parte dei titolari di attività ricettive e della ristorazione, e delle agenzie di comunicazione, in una seconda è probabile che compariranno risultati sponsorizzati tra i primi mostrati in Cerca sulla mappa.