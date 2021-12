Instagram: nuovo test per sfidare TikTok

Il 2021 di Instagram non è ancora finito: anzi, ha ancora alcune interessanti novità da regalare ai suoi iscritti. L’ultima in ordine di tempo è una funzionalità che riguarda ancora una volta le Stories, uno dei formati più utilizzati e apprezzati dagli utenti del social network; di cosa si tratta e perché potrebbe essere determinante nella dura battaglia contro i suoi diretti sfidanti?

La scoperta di questa utile aggiunta è da attribuire al sito web d’informazione 9to5Mac, il quale ha intercettato l’introduzione della feature dopo la segnalazione da parte di un account turco. Sebbene per il momento sia disponibile solamente per un ristretto gruppo di persone, la funzione potrebbe presto consentire a tutti di caricare video lunghi nelle proprie Stories, senza dover necessariamente ricorrere alla segmentazione in spezzoni da 15 secondi ciascuno come richiesto finora. Si tratta della seconda feature completamente dedicata alle storie di Instagram in breve tempo, visto che solo un mese fa era stato introdotto il pulsante di Like, seppure esclusivamente in modalità di test.

Instagram, cosa cambia per i video nelle Stories

Come funziona il caricamento dei video lunghi su Instagram? È semplice: le clip, della durata massima di 60 secondi, possono essere aggiunte alle proprie Stories seguendo lo stesso procedimento finora utilizzato. Completato l’upload, però, il filmato non verrà più spezzettato in parti da 15 secondi ma potrà essere pubblicato per intero, evitando in tal modo possibili distrazioni o salti – involontari o meno – tra i segmenti.

L’introduzione dei video lunghi su Instagram segna un ulteriore passo in avanti nel cambiamento radicale che sta attualmente attraversando la piattaforma. La modifica alla durata delle clip avvicina sempre di più il social a due dei suoi competitor principali, Snapchat e soprattutto l’acerrimo rivale cinese TikTok, con il quale la competizione resta costantemente viva e agguerrita.

Instagram, quando arrivano i video lunghi?

La funzionalità dedicata ai video lunghi non è ancora disponibile per tutti: si tratta, infatti, di un beta test che sta coinvolgendo, come anticipato, solamente alcuni iscritti al social network. Se i risultati dovessero avere esito positivo, potrebbe però essere presto introdotta insieme alla nuova interfaccia di editing, ancora per le Stories, che permetterebbe di aggiungere la localizzazione e menzionare altri account in maniera più rapida e semplice rispetto al passato.