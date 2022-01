Instagram testa le nuove Stories in stile TikTok

La competizione con TikTok è molto serrata per Instagram, social network di proprietà di Meta tramite il quale è possibile pubblicare fotografie o video brevi e condividerli con i propri seguaci. Nell’ottica di perfezionare ulteriormente la piattaforma stanno per arrivare degli aggiornamenti molto interessanti.

In base a quanto riferisce il noto portale online 9to5Mac, sarebbero pronte e ormai in rampa di lancio le Stories in stile TikTok. Sebbene il cambiamento non sia particolarmente significativo, garantirà una navigazione molto più fluida fra i propri contatti e i video che pubblicano. Quest’anno vedrà anche il ritorno al passato, con la reintroduzione dei feed in ordine cronologico, di cui ci è stato già fornito un assaggio da Adam Mosseri, numero uno di Instagram. Inoltre, soltanto poche settimane fa sono stati effettuati dei test per estendere la durata massima dei video nelle Stories, dagli attuali 15 secondi ad 1 minuto.

Instagram, come cambiano le Stories

Già a febbraio del 2021, Instagram stava provando un nuovo design per le Stories, che somiglia molto a quello già utilizzato da TikTok. In sostanza, si tratta dello scorrimento verticale e sarebbe attualmente in fase di test prima dell’implementazione sull’app.

Secondo Matt Navarra, consulente di social media, alcuni utenti in Turchia avrebbero già ricevuto l’aggiornamento. È ancora possibile scorrere le Stories dello stesso utente tramite un tocco sui lati sinistro o destro dello schermo, ma adesso è possibile passare all’utente successivo attraverso uno swipe verso l’alto o verso il basso.

In base a quanto riferisce il giornalista Thassius Veloso, l’aggiornamento sarebbe arrivato anche in Brasile, segno che ormai manca davvero poco perché arrivi anche nel nostro Paese.

Instagram, tutte le ultime novità

Sembra che stiano pian piano arrivando tanti aggiornamenti che dovrebbero migliorare significativamente la navigazione su Instagram. Vi abbiamo già parlato del nuovo feed che consentirà di filtrare i contenuti sulla pagina principale in maniera molto più efficace, con la possibilità di organizzare il tutto in ordine cronologico, come avveniva in passato.

Inoltre, presto non sarà più necessario segmentare le Stories in frammenti da 15 secondi per pubblicare un filmato di maggiore durata. Infatti, è in corso di test l’estensione della durata massima a 60 secondi, che permetterà di pubblicare video più lunghi senza fastidiosi salti.

Il tutto dovrebbe fare il suo debutto nei primi mesi dell’anno. Per il momento, soltanto i beta tester potranno mettere alla prova le nuove funzionalità di Instagram.