Instagram testa una nuova funzione in stile TikTok

Instagram alla continua ricerca di nuove funzionalità da proporre ai suoi utenti, sta testando la possibilità di fissare un post in alto nella griglia delle foto. Parliamo della classica funzione “Pin" presente su molti social, come Facebook, TikTok, Pinterest o Twitter che consente agli utenti di mettere in evidenza, all’interno del proprio stream, un contenuto rispetto agli altri.

La nuova funzionalità è attualmente in fase di test e viene visualizzata solo da utenti selezionati. Tra cui compare Alessandro Paluzzi, sviluppatore di app noto perché scova sempre funzioni nascoste in molte app famose, che ha condiviso la novità proprio su Twitter. In pratica alcuni degli utenti che hanno accesso alla funzione vedono l’opzione: “Pin to your profile", ossia metti in evidenza sul tuo profilo. La scelta avviene nel menù a tre punti che si trova accanto ai post. Probabilmente per convincere Meta che la funzione era necessaria anche sul social delle immagini c’è voluta la scossa di TikTok che, tra le altre cose, ha anche la funzione “Pin" per i video pubblicati dagli utenti.

Evidenziare un contenuto su Instagram

In effetti, per mettere in evidenza contenuti, gli utenti di Instagram, fino a oggi hanno dovuto contare solo su stories e reels. Quindi scrivere il post, aggiungere foto o video, poi usare foto o video per pubblicare reels sul medesimo argomento. Con il rischio che il post venisse oscurato in tutta questa attività creativa.

Al massimo, oggi, si può evidenziare un post in una Storia e poi evidenziare la storia nel proprio profilo. Un procedimento macchinoso e che fa perdere il contatto con i post, che invece grazie alla funzione “pin" potrebbero tornare al centro della creatività su Instagram.

Instagram: le altre novità in arrivo

Oltre al “pin" sarebbero in arrivo altre novità su Instagram, anch’esse in fase di test per un gruppo ristretti di utenti. Ad esempio la rimozione della tab “Recenti“ sulle pagine hashtag. Attualmente, quando selezioniamo un hashtag, veniamo indirizzati a una pagina in cui possiamo vedere il contenuto pubblicato suddiviso in tre categorie: Top, Recent e Reels.

Con questa modifica, alcuni utenti sulle pagine degli hastag ora vedranno solo le schede “Top" e “Reels“.

Il cambiamento potrebbe essere visto come un modo per promuovere ulteriormente i video Reels e a questo punto anche i post messi in evidenza in alto che così ottengano un maggior coinvolgimento da parte dei visitatori.

Al fine di aumentare il coinvolgimento è prevista anche una nuova funzionalità che renderà più facile per gli utenti scoprire e supportare direttamente le cause sociali attraverso gli hashtag, tra cui #BlackLivesMatter, #womensrights e #climatecrisis.