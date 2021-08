Le invenzioni create per lo spazio ma che usiamo tutti i giorni

La Nasa è l’agenzia aerospaziale degli Stati Uniti tra le più importanti al mondo in tema di esplorazione dello Spazio e di nuovi pianeti. Quando la si sente nominare non si può fare a meno di pensare alla Luna o a Marte o a qualche nuova scoperta oltre i confini della Terra. Quello che spesso si ignora, invece, è che moltissime tecnologie che utilizziamo tutti i giorni, sono state ideate proprio per essere applicate in orbita. Dalle fotocamere dei cellulari alle lenti anti graffio, ecco alcuni strumenti ormai diventati indispensabili nel nostro quotidiano, ma la cui ideazione aveva tutto un altro scopo. Will Media ne ha riportate 5, mentre la stessa Nasa, qualche anno fa, ha pubblicato "Spinoff", dove ha raccolto 50 tecnologie originariamente progettate per le missioni e le ricerche nel cosmo che poi sono state applicate anche per strutture che non avevano nulla a che fare con lo Spazio. Di seguito ne elenchiamo le più utilizzate.

Invenzioni della Nasa che usiamo tutti i giorni: le fotocamere dei cellulari

Negli anni ’90 la Nasa ha sviluppato una piccolissima fotocamera per scattare foto ad alta definizione. A farlo è stato un team del Jet Propulsion Laboratory (JPL), in particolare Eric Fossum, che ha lavorato per realizzare dispositivi di dimensioni abbastanza ridotte da poter entrare nei veicoli spaziali, ma che potessero, allo stesso tempo mantenere una qualità ottimale. Furono così inventati i sensori d’immagine CMOS. Negli anni questi sensori si sono diffusi e sono stati impiegati anche in altri dispositivi elettronici, come all’interno dei telefoni cellulari. Oggi un terzo degli smartphone di tutto il mondo usa questa tecnologia.

Le lenti anti graffio

Il rivestimento delle lenti anti graffio è stato progettato, in realtà, per proteggere la strumentazione e le visiere dei caschi degli astronauti. Si tratta di un trattamento che viene effettuato sulla lente al momento della sua sagomatura. Il procedimento prevede l’immersione della lente in una soluzione liquida che le lascia addosso uno strato sottile il quale, una volta polimerizzato, protegge la lente dai graffi. Questi apparecchi sono dieci volte più resistenti rispetto e, ormai, vengono richiesti quasi da tutti quelli che portano occhiali.

Il termometro da orecchio

Il termometro acustico viene usato per misurare la radiazione termica emessa dal timpano ed è applicato in area medica. La sua tecnologia è stata sviluppata dalla Diatek Corporation e dalla Nasa sulla base della tecnologia che sta dietro al termometro a infrarossi, ideato dall’agenzia spaziale per misurare la temperatura di stelle e pianeti

Il materasso Memory Foam

Uno dei materiali più usati per l’imbottitura è stato sviluppato dal centro ricerche Ames. Ma quel era il suo scopo principale? Creare sedili comodi e adattabili alle diverse "taglie" degli astronauti. Si pensò così di produrre un materiale che potesse modellarsi alla forma del corpo e tornare alla posizione normale quando non veniva utilizzato. Il Memory Foam è fatto di schiuma per attutire l’impatto dell’atterraggio distribuendo uniformemente il peso e la pressione. Nei primi anni ’80, questa tecnologia venne poi rilasciata per essere utilizzata anche su oggetti "terrestri" come la gran parte dei materassi dei nostri letti.

Aspirapolvere portatile

Come raccogliere campioni di polvere dalla Luna? Da questa domanda è venuto fuori il progetto che ha portato alla realizzazione degli aspirapolveri portatili. La Nasa lo ha realizzato in collaborazione con la Black&Decker e l’azienda, nel 1979, ha usato la tecnologia per creare un modello di aspirapolvere piccolo e leggero che è usato ancora oggi per raccogliere polvere e briciole sui mobili delle nostre case.

Filtri d’acqua per piscine

Per purificare l’acqua che gli astronauti avrebbero bevuto durante le missioni nello Spazio, la Nasa, negli anni ’60 ha creato un sistema di purificazione dell’H2O che oggi è utilizzato anche per eliminare i batteri dalle piscine. La tecnologia si è poi evoluta nel tempo e la Nasa ha collaborato alla realizzazione anche di altri oggetti utili per la vita quotidiana, come borracce che trasformassero i liquidi in acqua potabile.

Attualmente la Nasa ha anche aperto una selezione per candidarsi a diventare cittadini di Marte.

Stefania Bernardini