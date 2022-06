InZone è il nuovo brand premium dell'elettronica

Sony ha appena annunciato InZone, il nuovo brand premium dedicato al gaming e che offre prodotti per PC e console. La multinazionale giapponese ha affermato che il concetto principale del marchio è "Immersion and Victory", e che il brand al momento ha in catalogo due monitor e tre cuffie.

Si tratta dei monitor InZone M9 e InZone M3 e delle cuffie da gioco InZone H9, InZone H7 e InZone H3. Le specifiche tecniche di questi dispositivi sono particolarmente interessanti e, di sicuro, non passeranno inosservati agli occhi dei gamers di tutto il mondo. Ovviamente, data la qualità, si tratta di prodotti che hanno un prezzo abbastanza elevato. Tuttavia, il marchio Sony da sempre è sinonimo di garanzia e affidabilità. Ecco tutti dettagli e il costo delle nuove tecnologie InZone.

Monitor InZone M9 e M3: come sono

InZone M9 e InZone M3 sono due monitor da 27 pollici che offrono, rispettivamente, una risoluzione 4K con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione di 1080p con refresh rate variabile fino a 240 Hz. Il modello InZone M9, inoltre, dispone del supporto HDR, del Full Array Local Dimming, offre il sistema G-Sync.

L’InZone M3 ha le stesse caratteristiche del modello M9, ad eccezione della risoluzione che, in questo caso, è FullHD. I due dispositivi hanno lo stesso design, con molto spazio sotto il monitor per configurare l’ambiente di gioco e le casse integrate da 2W.

InZone M9 avrà un costo di 1099 euro e approderà sul mercato a luglio. Per quanto riguarda il prezzo relativo all’InZone M3, non vi sono ancora notizie ufficiali. Questo modello, ad ogni modo, sarà disponibile ad autunno.

Cuffie InZone H9, H7, H3: come sono

Le nuove cuffie da gaming di Sony InZone offrono un microfono flessibile con asta ribaltabile. Il giocatore, inoltre, troverà comoda la funzione che silenzia l’audio nel momento in cui l’asta viene alzata. InZone H9, H7, H3 presentano tutte il supporto al 360 Spatial Sound for Gaming di Sony, che consente alle cuffie di far sembrare un fluzzo audio stereo a 2 canali come se fosse a 7.1 canali. Inoltre, Sony ha predisposto l’app 360 Spatial Sound Personalizer per smartphone, così da permettere agli utenti di "costruire" un personale profilo audio.

Grazie ai soffici cuscinetti dell’archetto e dei padiglioni auricolari, le cuffie InZone assicurano comfort anche per lunghe sessioni di gioco. Esperienze che vengono anche sostenute, nei modelli wireless InZone H9 e InZone H7 da una batteria della durata corrispettiva di 32 ore e 40 ore. Dei due, solo il modello H9 presenta anche la tecnologia LED RGB e l’ANC (cancellazione attiva del rumore), ma entrambe sono wireless (Bluetooth).

Interessante è anche il modello con filo InZone H3, che offre come gli altri un suono spaziale a 360 gradi e tecnologie avanzate che ottimizzano l’acustica.

Per quanto riguarda i prezzi, InZone H9 ha un costo di 300 euro, l’H7 di 230 euro e l’H3 di 100 euro. Le tre cuffie saranno disponibili da luglio.