Fonte foto: Apple

Tra le novità dell’evento di presentazione Let Loose c’è spazio anche per il nuovo iPad Air 2024 che va ad affiancare il nuovo iPad Pro 2024, aggiornato con il nuovo display Tandem OLED e l’inedito chip M4. Anche per la gamma iPad Air ci sono diverse novità. Come previsto, infatti, Apple ha aggiornato il suo tablet di fascia media con un nuovo chip ed ha arricchito la gamma con il debutto della nuova versione da 13 pollici.

iPad Air 2024: caratteristiche tecniche

Ci sono due grandi novità per la gamma iPad Air: con la nuova versione 2024, infatti, il tablet di Apple passa al chip M2 (con CPU a 8 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core) che offre prestazioni superiori rispetto al precedente M1. In particolare, secondo Apple, la nuova versione di iPad Air è più veloce del 50% rispetto alla variante con M1.

La seconda novità è rappresentata dall’aggiornamento della gamma, con l’introduzione della variante da 13 pollici che va ad affiancarsi a quella da 11 pollici, creando così un parallelismo con la linea iPad Pro e le sue due varianti. Il display, sia per il tablet da 11 pollici che per quello da 13 pollici, resta un Liquid Retina, arricchito da un trattamento anti-riflesso e dalla tecnologia True Tone. iPad Air è abbinabile a un monitor esterno, con risoluzione fino a 6K e refresh rate fino a 60 Hz.

Il nuovo tablet di Apple è venduto in quattro tagli di memoria: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Ci sono poi una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una fotocamera anteriore da con sensore ultra-grandangolare, sempre da 12 Megapixel.

Le connessioni disponibili sono il Wi-Fi 6E (come per iPad Pro, non c’è ancora il Wi-Fi 7), il Bluetooth 5.3 e una porta USB-C (con trasferimento dati fino a 10 Gbps). iPad Air 2024 è disponibile anche in versione WiFi+Cellular (solo con eSIM, però) ed è compatibile con Apple Pencil e con la nuova Apple Pencil Pro, svelata insieme ai nuovi iPad Pro.

La scocca, realizzata in alluminio riciclato, è disponibile in quattro colorazioni (Grigio Siderale, Blue, Viola e Galassia). Lo spessore, per entrambe le dimensioni, è di 6,1 mm mentre il peso è di 462 grammi (11 pollici) o 617-618 grammi (13 pollici). Su uno dei lati corti del tablet è posizionato il sensore Touch ID. In totale, sono disponibili quattro altoparlanti, due per lato. Per i modelli WiFi+Cellular c’è anche il GPS. Il sistema operativo è iPadOS 17.

iPad Air 2024: prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Air 2024 M2 è già ordinabile, con spedizioni che partiranno il prossimo 15 maggio. I prezzi di iPad Air da 11 pollici sono i seguenti:

iPad Air 2024 128 GB – 719 euro (WiFi), 889 euro (WiFi+Cellular)

– 719 euro (WiFi), 889 euro (WiFi+Cellular) iPad Air 2024 256 GB – 849 euro (WiFi), 1.019 euro (WiFi+Cellular)

– 849 euro (WiFi), 1.019 euro (WiFi+Cellular) iPad Air 2024 512 GB – 1.099 euro (WiFi), 1.269 euro (WiFi+Cellular)

– 1.099 euro (WiFi), 1.269 euro (WiFi+Cellular) iPad Air 2024 1 TB – 1.349 euro (WiFi), 1.519 euro (WiFi+Cellular)

Per quanto riguarda iPad Air da 13 pollici, invece, i prezzi sono: