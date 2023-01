Ipersonnia: c'è una novità

Ipersonnia, film thriller di fantascienza con protagonista Stefano Accorsi, sta per arrivare su Prime Video. C’è però una piccola novità: la data di uscita è cambiata rispetto a quella precedentemente annunciata dalla piattaforma di streaming. Non è stata fornita una motivazione di questo cambiamento, ma va detto che in effetti lo slittamento del debutto online è davvero minimo. Il film, tra l’altro, è già uscito al cinema a partire da fine novembre 2022. Ecco tutte le cose da sapere su trama, cast e data di uscita in streaming.

Iscriviti a Prime Video per vedere Ipersonnia

La trama di Ipersonnia

Il film Ipersonnia è ambientato in un futuro prossimo dove le carceri, così come le intendiamo e conosciamo noi oggi, non esistono più. I detenuti infatti scontano la loro pena in uno stato di sonno profondo indotto che li rende inoffensivi, chiamato ipersonno: è giudicato un sistema efficiente, economico e affidabile. Un giorno però David Damiani (interpretato da Stefano Accorsi), lo psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, scopre un fatto inedito e imprevisto: tutti "i dati" di un detenuto in ipersonno sono andati perduti. Questo fatto sconvolgente innescherà una serie di eventi a catena e costringerà lo stesso protagonista a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato e a mettere in discussione il sistema dell’ipersonno.

Il cast di Ipersonnia

Diretto da Alberto Mascia, che lo ha anche scritto insieme a Enrico Saccà, Ipersonnia include nel cast, oltre al già citato Accorsi, Caterina Shulha (nei panni di Viola), Astrid Meloni (che interpreta la dottoressa Levi), Andrea Germani (nei panni di Rinaldi), Paolo Pierobon (il detenuto 517) e Sandra Ceccarelli (che interpreta Anna Greco). Nel cast ci sono inoltre Mauro Marino, Alessandro Gazale, Davide Strava, Francesco La Mantia, Tony Laudadio e Giordano De Plano.

Il team di produzione include Morena Amato, Andrea Paris, Matteo Rovere, Stefano Sardo, Ines Vasiljevic e Valentina Gaia, mentre la produzione esecutiva è di Elia Mazzoni. Le musiche sono firmate da Federico Bisozzi e Davide Tomat. Ipersonnia è il primo lungometraggio di Alberto Mascia: classe 1978, il regista ha già scritto e diretto diversi documentari, clip e cortometraggi, tra cui Un giorno ideale (in concorso al Torino Film Festival) e L’uomo dei sogni (che ha vinto il Best student short al Rome Independent Film Festival).

Ipersonnia in streaming

Il film italiano, che dura 100 minuti, è prodotto da Ascent Film e Nightswim e nell’autunno 2022 è stato presentato nell’ambito del quarantesimo Torino Film Festival. L’uscita in streaming su Prime Video era inizialmente prevista per il 28 gennaio, ma è stata recentemente posticipata al 30 gennaio 2023.

