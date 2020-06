IPhone 11, problemi con lo schermo: diventa verde

Uno strano bug sta affliggendo da alcune settimane lo schermo di alcuni smartphone Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e anche iPhone X. Di che cosa si tratta? Dopo aver sbloccato il dispositivo, lo schermo vira sul verde per alcuni secondi per poi tornare con i colori normali. Le prime segnalazioni sono state pubblicate su Reddit, social molto utilizzato dalla community geek, e poi ne hanno scritto anche i colleghi di MacRumors, che hanno raccolto altre testimonianze degli utenti.

Al momento non si conoscono le cause di questo problema, ma sembra che sia nato dopo l’aggiornamento dei dispositivi a iOS 13.4.1 e sia proseguito anche con iOS 13.5 e iOS 13.5.1. Inoltre, il bug sta colpendo dispositivi con schermi differenti (iPhone 11 ha un display LCD, mentre gli altri modelli un pannello OLED), segnale che il problema non è a livello di componenti. Essendo un bug che colpisce a caso e nelle situazioni più disparate, è difficile intervenire tempestivamente per risolverlo, ma è necessaria un’analisi approfondita, soprattutto da parte di Apple.

iPhone 11, lo schermo diventa verde: cosa succede

L’iPhone 11 non è il primo smartphone che negli ultimi anni ha questo tipo di problemi con gli schermi. Segnalazioni simili sono arrivate anche per il Galaxy S20 Ultra e per il OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento software del produttore per fixare il problema.

Nel caso dell’iPhone 11 non si conoscono ancora le cause, ma analizzando le segnalazioni degli utenti è possibile delineare il campo d’intervento, ossia i motivi che portano maggiorente alla presenza di questo fenomeno. Leggendo i commenti è possibile trovare tre cause principali:

Tema scura attivo.

Night Shift attivo (funzione che regola in automatico i colori del display sulle graduazioni più calde per ridurre l’affaticamento degli occhi).

Luminosità molto bassa.

L’insieme di queste tre caratteristiche porterebbe gli smartphone Apple a mostrare lo schermo verde per alcuni secondi per poi tornare normale. Gli utenti hanno anche cercato di spegnere e riaccendere il dispositivo, nella speranza che la situazione migliorasse, ma nulla è cambiato.

Come detto in precedenza, il problema è iniziato a emergere con l’uscita di iOS 13.4.1 e il bug potrebbe essere proprio a livello software. Cosa fare se avete lo stesso problema allo schermo dell’iPhone? Nulla, aspettare solamente novità da parte dell’azienda di Cupertino, che sta lavorando a una nuova versione di iOS (la 13.5.5) nella quale potrebbe esserci la soluzione al problema.