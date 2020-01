L'iPhone 11 Pro indistruttibile che costa come un'abitazione

31 Gennaio 2020 - Quanto sareste disposti a spendere per un iPhone 11 Pro impossibile da rompere? E quanto per un iPhone dal design ispirato al tanto chiacchierato pickup elettrico Tesla Cybertruck? Probabilmente la cifra che avete in mente non è sufficiente a comprare uno smartphone con entrambe le caratteristiche. Che esiste veramente.

Già, perché un iPhone 11 Pro o Pro Max indistruttibile ispirato al truck di Tesla esiste, e costa uno sproposito. Lo produce la russa Caviar, già nota per le sue versioni extralusso degli smartphone Apple: ha già in catalogo iPhone tempestati di pietre preziose dal valore di oltre centomila euro. Ce n’è persino uno ispirato al Trono di Spade. Follie per paperoni viziati dal dubbio gusto? Forse, ma nel caso di quest’ultimo modello almeno lo smartphone sembrerebbe realmente indistruttibile, visti i materiali utilizzati e il design molto particolare.

Caviar Cyberphone: come è fatto

L’iPhone indistruttibile ha un nome: Caviar Cyberphone. Nel sito web di Caviar si parla apertamente di uno “smartphone indistruttibile basato sul design del Tesla Cybertruck”, ma non è dato sapere se Tesla sia al corrente di tutto ciò. Nel video promozionale di questo dispositivo, però, l’azienda russa fa ampio uso delle immagini della presentazione del Cybertruck di Tesla. La scocca del Cyberphone è in titanio spazzolato, uno dei materiali più resistenti e leggeri al mondo, e avvolge completamente lo smartphone originale di Apple grazie ad una clip richiudibile che protegge anche lo schermo. La stessa cover, poi, può essere utilizzata anche come stand per appoggiare l’iPhone 11 sul tavolo in posizione verticale. Essendo ispirato al Cybertruck, il design di questo iPhone per ricchi è ovviamente molto spigoloso. Il peso è ovviamente superiore rispetto al modello originale: l’iPhone 11 Pro Cyberphone pesa 188 grammi, l’iPhone 11 Pro Max, sempre in versione Cyberphone, arriva a 226 grammi.

iPhone indistruttibile: quanto costa

Il Cyberphone è in edizione limitata: solo 99 pezzi verranno venduti da Caviar, previo preordine con caparra del 50% del prezzo totale. I prezzi sono da capogiro: l’iPhone 11 Pro con 64 GB di memoria interna, cioè il modello base, costa 16.030 dollari. A questo prezzo, visto che lo smartphone viene dalla Russia, dovremo poi aggiungere le tariffe doganali. Per la versione iPhone 11 Pro Max da 512GB il prezzo sale e non di poco.