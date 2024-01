Prezzo crollato per l'iPhone 13 mini: non è mai stato così conveniente

Fonte foto: Yana Tikhonova / iStock

Tra le grandi offerte Apple disponibili in questi giorni su Amazon troviamo anche uno smartphone "mini" nelle dimensioni dello schermo, ma decisamente grande in quanto a prestazioni, versatilità e usabilità.

Come testimoniano le specifiche tetcniche dell’iPhone 13 mini (che vedremo in dettaglio tra poco), si tratta di uno smartphone valido e versatile, pronto a rispondere a ogni nostra esigenza senza colpo ferire. Un dispositivo potente e compatto, disponibile oggi a un prezzo incredibile su Amazon: lo sconto incredibile garantito dal colosso del commercio elettronico permette di risparmiare decine e decine di euro. E puoi anche scegliere di pagarlo a rate a tasso 0.

iPhone 13 mini 128GB, Mezzanotte

iPhone 13 mini 128GB, Galassia

iPhone 13 mini 128GB, Verde

iPhone 13 mini a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare l’iPhone 13 mini oggi su Amazon è doppiamente conveniente. Allo sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico si aggiunge infatti la possibili di comprarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’iPhone 13 mini è disponibile, nelle colorazioni Mezzanotte, Galassia e Verde, con uno sconto top che fa scendere il prezzo al minimo storico. Acquistandolo adesso, l’iPhone 13 mini costa 649,00 euro, con un risparmio di ben 100 euro rispetto al prezzo consigliato dalla stessa Apple.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento del proprio account possono poi scegliere di pagare in cinque rate mensili senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, l’iPhone 13 mini costa solo 129,80 euro al mese per cinque mesi.

iPhone 13 mini scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto il meglio della tecnologia Apple in un formato compatto e "tascabile". L’iPhone 13 mini ha davvero poco da invidiare rispetto ai modelli dello stesso anno con display più grande. A parte i pochi decimi di pollice sulla diagonale, infatti, la scheda tecnica dell’iPhone 13 mini è di fatto speculare (o quasi) a quella dei suoi fratelli maggiori.

All’interno del guscio in alluminio trova spazio il SoC A15 Bionic, un processo a intelligenza artificiale capace di dare il meglio di sé quando "il gioco si fa duro". Sfruttando algoritmi di apprendimento automatico, infatti, non solo velocizzerà l’apertura e l’esecuzione delle app (anche le più pesanti, come quelle di editing fotografico e video), ma vi sarà di grande aiuto anche per ottenere risultati migliori quando scattate foto al buio. Gli algoritmi, infatti, si occuperanno di scegliere le impostazioni migliori per ottenere scatti cristallini e senza rumore anche nelle condizioni di illuminazione peggiori.

Gran merito, però, è anche di un comparto fotografico che ha ben poco da invidiare anche a fotocamere digitali compatte di media-alta fascia. I due sensori da 12 megapixel sono infatti abbinati a obiettivi di altissimo livello: il grandangolo principale ha un’apertura di f/1.6 mentre l’ultra-grandangolo secondario (con campo di visione di 120°) ha un’apertura f/2.4. Non manca poi lo zoom ottico 2X che consente di realizzare foto panoramiche anche a grande distanza.

Il display OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici garantisce ottima visibilità in qualunque condizione, anche se esposto alla luce diretta del sole. La batteria, infine, garantisce autonomia a sufficienza per arrivare a fine giornata senza che ci sia bisogno di ricorrere al caricabatterie.

