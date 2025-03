IPhone 16 Pro, con lo sconto Amazon il prezzo sprofonda: va comprato subito

Da oggi trovi lo smartphone premium di Apple al prezzo più basso di sempre e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco tutte le novità tecniche.

Questo fine settimana di marzo non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile in offerta e a un prezzo mai visto prima l’iPhone 16 Pro, l’ultima versione dello smartphone premium di Apple. In promo troviamo sia la versione da 128 gigabyte sia quella da 256 gigabyte. Lo sconto in pagina permette di risparmiare fino a 170 euro su quello di listino e per un dispositivo dell’azienda di Cupertino (anche uscito da poco sul mercato) si tratta di un’occasione più unica che rara. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Sull’iPhone 16 Pro c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato e con ben pochi rivali. Rispetto ai modelli precedenti, questo nuovo iPhone 16 Pro fa dei grossi passi in avanti, soprattutto sotto il punto di vista tecnologico. Nuovo processore progettato appositamente per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple a breve disponibile anche in Italia, nuova fotocamera ultragrandangolare e nuovo schermo ancora più grande rispetto al passato. Insomma, uno smartphone Apple innovativo e da oggi a un prezzo che non puoi farti scappare.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Trovarlo in offerta è già complicato e per questo motivo quando lo si trova anche al minimo storico non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Da oggi su Amazon l’iPhone 16 Pro da 256 GB è disponibile con uno sconto del 12% che fa scendere il prezzo a 1201,99 euro, con un risparmio netto di quasi 170 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 240,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per riceverlo a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso si segue la classica politica di Amazon delle due settimane di tempo da quando viene effettuata la consegna. Puoi scegliere tra diversi colori

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il modello con 128 gigabyte di memoria interna. In questo caso il prezzo è di 1099 euro grazie allo sconto dell’11%. Lo puoi pagare in 5 rate da 219,80 euro al mese. Anche in questo caso è disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

È lo smartphone Apple più interessante degli ultimi anni. L’iPhone 16 Pro porta con sé tante novità e tutte molto utili. Partendo dal display Super Retina XDR da 6,3 pollici, 0,2 pollici più grande rispetto al passato che lo fa diventare il modello Pro più grande di sempre. Il frame esterno resta in titanio che lo rende più resistente e leggero allo stesso tempo. Confermata anche la Dynamic Island che ti permette di interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente. Un’altra novità a livello di design è la presenza di un tasto a sfioro sulla cornice laterale che ti fa accedere velocemente all’app Fotocamera e ti fa utilizzare lo smartphone come se fosse una macchina fotografica professionale.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’iPhone 16 Pro è dotato del nuovo processore A18 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato dagli ingegneri di Cupertino e che presto arriverà in Italia. Sistema dotato di tanti utili strumenti che semplificano le piccole azioni quotidiane. La memoria interna è da 128 gigabyte o da 256 gigabyte in base al modello scelto.

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel supportato dal nuovo obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel. Per concludere hai a disposizione una teleobiettivo 5x con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. Editing fotografico a livelli elevati grazie agli Stili Fotografici.

Chiudiamo con l’autonomia più elevata di sempre presente su un iPhone Pro. Arrivi a fine giornata senza doversi preoccuparsi di centellinare l’uso dello smartphone.

