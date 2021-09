IPhone 13, tempi di consegna lunghissimi: iPhone 12 ha ancora senso

Un anno passato ad aspettare la nuova gamma smartphone di Apple, ossia iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max, e poi dopo qualche giorno dal “via" alle vendite nessuno di questi è più disponibile. Per alcuni somiglia a un incubo, e invece è la situazione attuale, figlia delle difficoltà innescate dalla pandemia.

Il dato di fatto è che i tempi di consegna per un iPhone 13 sono lunghissimi, e in molti si chiedono perché e se abbia senso aspettare. Sull’ultima questione ognuno ha la sua posizione e certo non si può risolvere con un consiglio valido per tutti, ma i problemi alla produzione di Apple sembrano importanti a giudicare dai tempi di consegna, quindi vale la pena fare delle valutazioni accessorie e guardarsi intorno. Non tutti però sono disposti ad abbandonare l’ecosistema “fatato" di Apple, per cui per questi la soluzione è di rimanere all’interno della gamma smartphone della Mela, considerando magari l’idea di acquistare uno dei modelli dell’anno scorso, ben più reperibili.

iPhone 13 introvabili: cosa succede

Come anticipato in apertura, i tempi di attesa necessari per un iPhone 13 in certi casi hanno dell’incredibile. La loro commercializzazione è stata avviata il 24 settembre, e già una settimana più tardi le scorte sono finite sia su Amazon che in Apple Store. Il “problema" è che sono introvabili ovunque, non solo in Italia.

In Cina, che per Apple rappresenta il terzo mercato al mondo, uno di quelli quindi in cui la Mela vorrebbe che gli iPhone non mancassero mai, per un iPhone 13 Pro Azzurro Sierra da 512 GB bisogna aspettare cinque settimane, appena una in meno per gli appassionati americani. In Italia non va per nulla meglio: su Apple Store online una delle versioni più richieste, iPhone 13 Pro con 128 GB di spazio di archiviazione, richiede 4 o 5 settimane di attesa, addirittura Amazon Italia indica consegne tra il 22 ottobre e addirittura il 20 novembre.

Il problema arriverebbe dalle nuove fotocamere introdotte da Apple: gli stabilimenti produttivi – dicono dall’Asia – operano in negativo, nel senso che ne vengono utilizzate più di quanto non ne arrivino dai fornitori, per cui le scorte si sarebbero esaurite. Molte di esse vengono prodotte in Vietnam, uno dei Paesi al mondo più colpiti dal Covid-19, quindi la situazione incertezza si riflette sui tempi di consegna.

iPhone 13 introvabili: cosa fare?

Non è detto quindi che l’emergenza rientri a breve: la pandemia ci ha insegnato a fare poche previsioni, e del resto, ovviamente, uno smartphone senza fotocamere non può essere prodotto. Può valere dunque la pena di prendere in considerazione gli iPhone 12 del 2020, figli di un progetto molto attuale (sono potentissimi e supportano le reti 5G, quindi sono a prova di futuro) e ancora disponibili su Amazon (sì, ma per quanto?).

L’anno scorso Apple ha presentato iPhone 12 Pro da 128 GB a 1.189 euro, lo stesso prezzo a cui sarebbe venuto oggi un iPhone 13 Pro da 128 GB se solo non fosse introvabile. Oggi su Amazon è disponibile iPhone 12 Pro 128 GB in colorazione Blu Pacifico a 1.049 euro. Le scorte non dureranno a lungo: le colorazioni Grafite e Oro sono già esaurite.

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico