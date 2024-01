IPhone 14, il prezzo sprofonda: sconto mai visto prima

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Gli Apple Days continuano anche oggi su Amazon con nuovi prodotti dell’azienda di Cupertino in promo e al minimo storico. La promo speciale di oggi riguarda l’iPhone 14, la penultima versione dello smartphone Apple. Un telefono ancora molto valido e che viene continuamente aggiornato con le ultime funzionalità e con gli update che riguardano la sicurezza. Oggi è disponibile con uno sconto eccezionale del 26% che fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino. Per la versione da 512GB (quella più "carrozzata" sotto il punto di vista della memoria), è il miglior prezzo di sempre e il minimo storico. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Le differenze tra l’iPhone 14 e l’iPhone 15 non sono tantissime e a questo prezzo la penultima versione dello smartphone Apple diventa un vero best buy. Le caratteristiche sono quelle di un dispositivo premium: schermo super luminoso, processore prestazionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. A fare la differenza sono tutte le modalità presenti nell’app fotocamera per scattare le foto o per registrare i video. Insomma, se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo smartphone, è arrivato oggi.

iPhone 14

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per l’iPhone 14 da 512 GB. Oggi trovi lo smartphone Apple in offerta con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 933 euro. Il risparmio è veramente esagerato per un prodotto dell’azienda di Cupertino: supera i 300 euro. Come sappiamo molto bene, infatti, i dispositivi Apple difficilmente sono in offerta, soprattutto con sconti così elevati. Per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 186,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

iPhone 14

iPhone 14: caratteristiche tecniche

L’iPhone 14 è lo smartphone da acquistare oggi. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo, soprattutto in relazione alla scheda tecnica. Non deve trarre in inganno il fatto che è uscito sul mercato da poco più di un anno: resta ancora super affidabile e con delle ottime performance. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e la scheda tecnica.

L’iPhone 14 è dotato di uno schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione elevata e un’ottima luminosità. Supporta l’HDR e la tecnologia True Tone che regola la luminosità e il bianco in base alla luce esterna. La scocca è molto resistente, come testimonia la certificazione IP68. La potenza è assicurata dal processore A15 Bionic che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di intelligenza artificiale. La memoria interna è da ben 512GB, la più elevata per questo modello.

Il comparto fotografico ha pochi eguali sul mercato in questo momento. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera posizionata in diagonale con due sensori da 12 megapixel, uno principale e uno l’altro ultra-grandangolare. La fotocamera frontale FaceTime è sempre da 12 megapixel. Lo zoom ottico è 2x, mentre quello digitale raggiunge fino a 5x. Apple ha dotato lo smartphone anche di nuove modalità per registrare video perfetti in qualsiasi situazione. La modalità Azione è pensata per chi registra video in movimento. Migliorata anche la modalità Cinema.

Chiudiamo con la batteria con un’autonomia che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone è aggiornato all’ultima versione di iOS ed è super ottimizzato.

iPhone 14