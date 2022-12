IPhone 14, con l’offerta di Natale diventa irrinunciabile: sconto esagerato

Inutile girarci troppo intorno: lo smartphone dei desideri in vista del Natale è logicamente l’iPhone. E soprattutto l’iPhone 14, l’ultimo modello lanciato sul mercato da Apple. E come sappiamo molto bene, il prezzo di listino di questo dispositivo è molto elevato, soprattutto quest’anno in cui l’inflazione ha fatto aumentare di molto il costo delle materie prime. Oggi, però, con l’offerta disponibile su Amazon lo troviamo al minimo storico e per la prima volta si avvicina alla soglia psicologica dei 900€. Il merito è dello sconto che supera i 120€ (-12%). Ci riferiamo al modello con 128GB di memoria interna, ma troviamo in offerta anche altre versioni e modelli (compreso il nuovissimo iPhone 14 Plus). Inoltre, per non farci mancare nulla, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

L’iPhone 14 non ha bisogno di molte presentazioni. È semplicemente uno dei migliori smartphone lanciati in questo 2022. Segue il solco del modello precedente, ma Apple si è concentrata su specifici aspetti tecnici e li ha migliorati ancora di più. Uno di questi è quello fotografico. La nuova modalità di scatto in notturna assicura immagini ottime anche al buio. Miglioramenti anche sotto il lato della batteria e del software, con il nuovo aggiornamento a iOS 16 che porta molte novità con sé. Insomma, se volete regalare o acquistare un iPhone 14 in vista del Natale, questa è l’offerta che fa per voi.

iPhone 14: la scheda tecnica

L’iPhone 14 prosegue sul solco tracciato negli ultimi anni dai suoi predecessori. Sotto il punto del vista del design cambia poco o nulla, tutte le novità sono a livelllo software e hardware. E proprio parlando di software, una delle novità più apprezzate la porta con sé iOS 16. Ora puoi personalizzare la schermata di blocco con immagini personali, widget e gli anelli di attività. Così puoi controllare le notifiche ricevute dalle varie app senza dover sbloccare il dispositivo.

Passando al lato più tecnico, invece, troviamo il solito ottimo schermo. Sull’iPhone 14 troviamo un display OLED Super Retina XDR da 6,1" ad alta risoluzione e con un’elevata fedeltà cromatica. Il merito è anche del pannello OLED che assicura un contrasto incredibile e dei neri assoluti. La tecnologia True Tone, invece, permette di regolare la luminosità in base alla luce ambientale. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore A15 Bionic che assicura prestazioni fulminee. La memoria interna è da 128GB, quanto basta per salvare immagini, video e documenti personali.

Uno degli aspetti su cui Apple ha lavorato maggiormente è il comparto fotografico. E non a caso nella parte posteriore troviamo nuovamente il doppio sensore posto in diagonale che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. L’azienda di Cupertino ha aggiornato le fotocamere (sia quella principale sia quella ultra-grandangolare sono da 12MP) per alzare ancora di più il livello degli scatti e dei video. Inoltre, ha lavorato per migliorare gli scatti in notturna: le foto con poca luce sono fino a 2,5 volte migliori rispetto a prima. Inoltre, troviamo anche la nuova modalità "Azione" per registrare video super stabili anche in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ora permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 14 nella versione da 128GB in offerta a un prezzo di 907€. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è di 122€ (-12%). Può sembrare uno sconto minimo, però abbiamo sempre a che fare con uno smartphone Apple e con l’iPhone 14 appena uscito sul mercato. Siamo già fortunati a trovarlo in promozione. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 181,40€ al mese. Garantita la consegna entro Natale (vi arriverà a casa entro pochissimi giorni). Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Disponibile in diverse colorazioni.

In promo e con uno sconto di 80€ troviamo anche l’iPhone 14 Plus. Dal modello normale differisce solo per uno schermo più grande (6,7") e per una batteria che garantisce un po’ di autonomia in più. La versione da 128GB costa 1099€ e anche in questo caso c’è la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

