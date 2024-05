IPhone 14, prezzo in picchiata su Amazon: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Su Amazon è arrivata la settimana di sconti dedicata ai prodotti Apple. In questi giorni vi abbiamo condiviso sul nostro gruppo Telegram e su Libero Tecnologia alcune delle migliori promo disponibili in questi giorni, ma questa qui merita un approfondimento ad hoc. Si tratta dell’offerta disponibile per l’iPhone 14, che troviamo con uno sconto mai visto prima e al prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto eccezionale del 26% che permette di risparmiare più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per essere un dispositivo dell’azienda di Cupertino si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Non bisogna preoccuparsi del fatto che l’iPhone 14 non sia l’ultimo modello lanciato sul mercato. Anzi. Le differenze con l’iPhone 15 non sono poi molte e a livello di prestazioni è ancora estremamente competitivo. Il merito è sia delle componenti scelte da Apple, sia dai continui aggiornamenti ricevuti dallo smartphone (nuove funzionalità e patch di sicurezza). Insomma, un’offerta a tutto tondo che non bisogna farsi sfuggire: è una delle migliori di tutta la settimana.

iPhone 14 – azzurro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo da non farsi scappare. Oggi trovi l’iPhone 14 a un prezzo di 649 euro grazie allo sconto del 26%. Si tratta del minimo storico per il sito di e-commerce e risparmi più di 200 euro. Non finisce qui: Amazon ti offre anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 129,80 euro. La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14: la scheda tecnica

Non bisogna farsi spaventare dal fatto che l’iPhone 14 non è l’ultimo modello lanciato sul mercato da Apple. Anzi. Il fatto che sia uscito il modello successivo permette di fare un super affare anche grazie alla promo Amazon.

Sebbene sia uscito sul mercato da circa un anno, resta ancora super performante. Per capirlo basta scorrere la scheda tecnica. Partiamo da uno degli elementi che da sempre contraddistingue l’iPhone: lo schermo. Su questo iPhone 14 troviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e con la tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce esterna. Sotto la scocca è presente il chipset A15 Bionic con 128 gigabyte di memoria interna a supporto.

Altra caratteristica che rende unico lo smartphone Apple è il comparto fotografico. Su questo iPhone 14 troviamo nella parte posteriore una doppia fotocamera con due sensori da 12 megapixel: quello principale e quello ultra-grandangolare. Sono posizionati in diagonale per permettere di ottimizzare gli spazi e inserire obiettivi più grandi rispetto al normale. Ottima anche la fotocamera FaceTime, perfetta per selfie e videochiamate. Il tutto è impreziosito dalle modalità di scatto tipiche di Apple, tra cui la modalità Azione che permette di registrare video super stabilizzati anche quando si è in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi, anche grazie al lavoro di ottimizzazione lato software. A proposito di sistema operativo, il telefono riceve continuamente il supporto da parte di Apple, con continui aggiornamenti con nuove funzioni e con le patch di sicurezza.

iPhone 14 – azzurro