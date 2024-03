IPhone 14 al minimo storico, l’offerta di Pasqua è strepitosa

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il weekend pasquale non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 14 nella versione da 128 gigabyte al miglior prezzo di sempre grazie a uno sconto eccezionale del 26%. Si tratta di uno sconto di quasi 250 euro che non si era mai visto per questo smartphone sul sito di e-commerce. Trattandosi di un dispositivo Apple (tra i più richiesti dagli utenti) si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: l’offerta potrebbe durare pochissimi giorni (o ore) essendo tra i telefoni più venduti del momento. Oltre a tutto questo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, la miglior offerta di Pasqua per uno smartphone con queste caratteristiche.

L’iPhone 14 non ha bisogno di tantissime presentazioni. Nonostante sia stato lanciato da oramai un po’ di tempo, resta tuttora uno dei più performanti, anche grazie al continuo supporto di Apple nel rilascio degli aggiornamenti. È un top di gamma in tutto: dallo schermo, al processore fino al comparto fotografico, da sempre uno dei punti forti dell’azienda di Cupertino. Se avevate dubbi nell’acquistarlo, questa offerta vi convincerà senz’altro.

iPhone 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è una di quelle offerte da cogliere al volo senza indugiare troppo. Oggi trovi l’iPhone 14 in offerta speciale con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 649 euro. Si tratta del minimo storico di sempre sul sito di e-commerce e il risparmio sfiora i 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in un paio di giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon.

iPhone 14: la scheda tecnica

A questo prezzo l’iPhone 14 è un vero best-buy. Se non vuoi spendere una cifra esagerata per l’iPhone 15, il modello precedente è la scelta migliore. Hanno alcune caratteristiche in comune e soprattutto le stesse funzionalità del sistema operativo. L’iPhone 14, infatti, viene continuamente supportato dall’azienda di Cupertino e riceve gli stessi aggiornamenti software e di sicurezza.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica. Si parte con un display Super Retina XDR (OLED) da 6,1 pollici con una risoluzione elevatissima e con un’ampia gamma cromatica (P3). Dotato anche di tecnologia True Tone che calibra la luminosità in base alla luce esterna. La potenza è assicurata dal processore A15 Bionic e lo spazio di archiviazione è da 128 gigabyte, quanto basta per salvare immagini, foto e installare tutte le applicazioni che si vogliono.

Il comparto fotografico è una sicurezza. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore da 12 megapixel posizionato in diagonale, una soluzione innovativa che ha permesso all’azienda di Cupertino di inserire sensori più grandi e che catturano più luce. La fotocamera frontale TrueDepth è sempre da 12 megapixel e assicura selfie perfetti. Non mancano le modalità di scatto e video realizzate appositamente da Apple e che trovi nell’app Fotocamera, come ad esempio la modalità Azione che permette di registrare filmati super stabilizzati anche in movimento.

Grazie alle varie ottimizzazioni software la batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone ha ottenuto il rating IP68 per la protezione dall’acqua e dalla polvere.

