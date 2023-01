IPhone 14 Plus al minimo storico: prezzo imperdibile

La più grande novità lanciata nel 2022 da Apple porta il nome di iPhone 14 Plus, la nuova versione del suo smartphone di punta che è andata a sostituire l’iPhone mini. Un cambio di paradigma molto importante: si è passati da un dispositivo con uno schermo da "soli" 5,4" e dal form factor molto compatto, a uno smartphone con un display da 6,7". Apple non ha fatto altro che seguire il mercato che si sta direzionando sempre di più verso smartphone dalle dimensioni importanti e che possono essere utilizzati all’occorrenza anche per lavorare mentre si è in viaggio.

L’iPhone 14 Plus è un concentrato di tecnologia, con uno schermo Retina che assicura immagini super definite e un processore ultra-prestazionale. Tutto questo oggi lo troviamo anche a un super prezzo grazie allo sconto che troviamo su Amazon sia per la versione da 128GB sia da 256GB. Il risparmio sfiora i 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Come capita spesso con i prodotti Apple si tratta di offerte da cogliere al volo: potrebbero terminare molto presto.

iPhone 14 Plus: la scheda tecnica

L’iPhone 14 Plus è il fratello maggiore della versione "base" da cui si differenzia solamente per la grandezza dello schermo e per pochissimi altri aspetti. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche.

L’elemento "disruptive" rispetto al passato è sicuramente lo schermo. Sull’iPhone 14 Plus troviamo un display Super Retina XDR da 6,7" con tecnologia OLED che rende i contrasti più netti e i colori più vividi. Inoltre, grazie alla tecnologia True Tone la luminosità si regola in automatico in base alla luce ambientale e gli occhi soffrono di meno. La risoluzione è molto elevata, così come la fedeltà cromatica. Sotto la scocca a gestire il tutto troviamo l’affidabilissimo processore A15 Bionic con 128/256GB di memoria interna.

Miglioramenti anche nel comparto fotografico rispetto al modello precedente. Nella parte posteriore è stata confermata la scelta di posizionare i due sensori in diagonale per ottimizzare lo spazio a disposizione. Apple ha deciso di inserire due nuovi obiettivi da 12MP che danno il meglio di loro soprattutto negli scatti in notturna che ora sono 2,5 volte più luminosi rispetto al passato. Altra novità riguarda la nuova modalità "Azione" che permette di registrare video super stabilizzati anche mentre di è in movimento.

In questa versione Plus dell’iPhone 14 c’è anche una batteria più grande che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone arriva già con la nuova versione di iOS16 installata che porta con sé molte novità: è possibile personalizzare la schermata di blocco con immagini, widget, notifiche e anelli di attività.

iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone 14 Plus. Oggi troviamo la versione da 128GB a un prezzo di 1049,99€, con uno sconto dell’11% rispetto a quello di listino. Si riescono a risparmiare quasi 150€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 87,50€ attivando la promo messa a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto.

Sempre in offerta troviamo anche la versione da 256GB. In questo caso lo sconto è del 10% e il risparmio è di 130€. C’è sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per entrambi i modelli la disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Lo sconto può sembrare un po’ basso, ma abbiamo a che fare con dei dispositivi Apple ed è già complicato trovarli in promo. Per questo motivo bisogna approfittarne subito.

