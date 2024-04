Emma Thompson e Ruth Wilson in una nuova serie thriller

Fonte foto: Apple TV+

Saranno le attrici Emma Thompson and Ruth Wilson a guidare il cast di Down Cemetery Road, una nuova serie thriller recentemente annunciata da Apple TV+. Wilson è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie The Affair, per il quale ha vinto un Golden Globe; mentre la pluripremiata Thompson ha recitato, tra gli altri, in Nel nome del padre, Quel che resta del giorno, Love Actually, Harry Potter e Il piacere è tutto mio. La serie è basata su un romanzo di Mick Herron e segna dunque una seconda tappa nella collaborazione tra lo scrittore e la piattaforma di streaming.

Il libro da cui è tratta la serie

Britannico classe 1963, Mick Herron è un autore di romanza gialli. Il suo libro Un covo di bastardi, edito in Italia nel 2018 da Feltrinelli e uscito originariamente nel 2010 con il titolo Slow Horses, è già stato adattato in una miniserie – Slow Horses, appunto – che ha debuttato nel 2022 su Apple TV+.

Down Cemetery Road sarà il secondo adattamento tv di uno dei romanzi di Herron. Il libro omonimo è uscito nel 2003 e fa parte di una serie incentrata sul personaggio di Zoë Boehm insieme ai successivi The Last Voice You Hear (del 2004), Why We Die (del 2006) e Smoke and Whispers (del 2009).

La trama di Down Cemetery Road

Emma Thompson, che è anche produttrice esecutiva della serie, interpreta Zoë Boehm, investigatrice privata di Oxford. Ruth Wilson veste invece i panni di Sarah Tucker, una donna che vuole scoprire cosa è accaduto alla ragazzina che viveva nella casa accanto alla sua.

Scritta da Morwenna Banks (che ha già firmato la sceneggiatura di Slow Horses e che qui è anche produttrice esecutiva), la trama di Down Cemetery Road inizia con l’esplosione di una casa in un tranquillo sobborgo di Oxford e con l’improvvisa scomparsa di una ragazza. La vicina di casa, Sarah Tucker, diventa ossessionata dall’accaduto e chiede all’investigatrice privata Zoë Boehm di aiutarla a ritrovare la ragazzina.

Le due donne restano così invischiate in una complicata cospirazione in cui le persone che si credevano morte sono in realtà vive e altre stanno invece rischiando la vita.

Il cast di Down Cemetery Road

«Down Cemetery Road ha tutti i tratti distintivi della scrittura divertente e aspra di Mick Herron, e sono felice che la realizzeremo per Apple TV+ con un cast così stellare. Emma Thompson e Ruth Wilson la renderanno una imperdibile compagna di Slow Horses», ha affermato Jay Hunt, direttore creativo per l’Europa di Apple TV+.

Il resto del cast di Down Cemetery Road non è ancora stato annunciato. La regia della serie è di Natalie Bailey, già nota per Audrey, Bay of Fires e Run.

Quando esce Down Cemetery Road

Down Cemetery Road sarà disponibile in streaming su Apple TV+, ma a oggi la data di uscita non è ancora nota.