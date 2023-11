IPhone 15 in offerta al Black Friday: a questo prezzo è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Black Friday ci riserva sempre grandi sorprese, e non potrebbe essere altrimenti. In questi giorni vi abbiamo parlato di tantissimi prodotti differenti, ma a catturare l’attenzione é sempre lui, il re indiscusso degli smartphone. Stiamo parlando dell’iPhone 15, l’ultima creazione di casa Apple. Per il Black Friday, Amazon ce lo offre al minimo storico: per la prima volta scende sotto i 900€ e diventa un vero best-buy. Lo sconto non é elevatissimo (risparmi circa 100€ sul prezzo di listino), ma stiamo parlando sempre e comunque di un dispositivo Apple appena uscito e sappiamo quanto sia difficile trovarli in promo. Inoltre, hai la garanzia Amazon, con la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024: puoi provarlo con tutta calma, oppure acquistarlo oggi e regalarlo per Natale. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Sull’iPhone 15 c’è poco da dire: si tratta di uno smartphone top che assicura prestazioni elevate per tantissimi anni, anche grazie ai continui aggiornamenti software rilasciati da Apple. In questa nuova versione ci sono novità sostanziali rispetto al modello precedente, a partire dalla presenza della Dynamic Island, la nuova "isola" dinamica che ti permette di interagire velocemente con le app che utilizzi più frequentemente, come ad esempio Spotify oppure le Mappe. Il tutto corredato da un processore super prestazionale e da una fotocamera top di gamma.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Black Friday Amazon

Oggi trovi l'iPhone 15 a un super prezzo. E il merito é dell'offerta Black Friday che trovi su Amazon. Oggi lo paghi 899€, con uno sconto di quasi 100€ rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce

Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso é esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarlo oggi e decidere di regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Sempre in offerta per il Black Friday trovi anche l’iPhone 15 Plus. Le uniche differenze con il modello "normale" sono una batteria leggermente più grande e uno schermo da ben 6,7". Oggi lo trovi a un prezzo di 1049€ con uno sconto di 80€ su quello di listino. C’è sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 209,80€ al mese.

iPhone 15: scheda tecnica e caratteristiche

Rispetto al passato, Apple ha portato sul nuovo modello un bel po’ di novità, a partire dal design. Una delle novità più interessanti riguarda la Dynamic Island. Di che cosa si tratta? Dell’elemento che ha sostituito il notch. Si tratta di un piccola "isola" presente nella parte superiore dello schermo e con la quale puoi interagire. Premendo su questa isola, puoi gestire tante app diverse, tra cui tutte quelle più utilizzate come ad esempio Spotify o le Mappe. Apple ha sviluppato dei widget ad hoc per rendere ancora più funzionale lo smartphone.

Passando agli aspetti più tecnici, questo iPhone 15 ha uno schermo Retina da 6,1 pollici con una luminosità elevatissima e la tecnologia True Tone che modifica la luminosità in base alla luce ambientale. Sotto la scocca trovi il processore A16 Bionic con a supporto ben 128GB di memoria interna, quanto basta per salvare tutte le immagini che vuoi e installare videogame e app per la produttività.

Altra novità riguarda il comparto fotografico. Apple nella parte posteriore ha inserito un nuovo sensore professionale da 48MP per immagini ancora più definite e video in altissima risoluzione. Ad accompagnarlo un sensore ultra grandangolare da 12MP. La fotocamera frontale é la classica sicurezza: selfie perfetti in ogni situazione. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie ai continui aggiornamenti software rilasciati da Apple che ottimizzano il consumo della batteria.

