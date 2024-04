Motorola Edge 40, un ottimo mid-range a un prezzo d'occasione

Fonte foto: Motorola

Ogni giorno, milioni gli utenti con tanta pazienza esplorano i meandri di Amazon con il solo obiettivo di acquistare uno smartphone che soddisfi tutte le loro esigenze e che non costi un capitale.

Buona parte di queste persone si orientano verso la fascia medio-alta del mercato, un contesto decisamente affollato di offerte anche se non tutte sono realmente interessanti come dicono.

E tra i produttori che hanno saputo del rapporto qualità-prezzo la propria caratteristica, troviamo sicuramente Motorola che ha portato in commercio device affidabili e concreti, pronti ad accompagnare gli utenti nella vita di tutti i giorni.

Tra questi c’è il Motorola Edge 40, che grazie alle offerte sull’e-commerce può essere acquistato per meno di 400 euro.

Motorola Edge 40 – MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 40: scheda tecnica

Il Motorola Edge 40 ha un display P-OLED che misura 6,55 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un MediaTek Dimensity 8020 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP (f/1,4) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2.4).

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh, con una ricarica cablata TurboPower a 68 W e ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Edge 40: l’offerta su Amazon

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone di fascia intermedia, caratterizzato da una scheda tecnica molto interessante, che rinuncia a tutte quelle specifiche poco utili per l’utente a beneficio di una maggiore concretezza che rende questo device davvero molto versatile.

A questo bisogna aggiungere, naturalmente, la cura di Motorola per i dettagli, che su un telefono in questa fascia di prezzo può fare davvero la differenza.

Di listino per portare a casa questo dispositivo occorrono 599 euro, ma grazie all’offerta Amazon si scende fino a 389,99 euro (-35%, -209,01 euro), uno sconto assolutamente da non prendere alla leggera, che potrebbe fare la felicità di tutti coloro che devono acquistare un telefono nuovo e non vogliono spendere cifre eccessive.

Motorola Edge 40 – MediaTek Dimensity 8020 – Versione 8/256 GB